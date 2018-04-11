Президент «Барселоны» извинился перед болельщиками за разгром от «Ромы» и вылет из Лиги чемпионов

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу извинился перед болельщиками за поражение от «Ромы» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылет из еврокубка.

По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Барселона» вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала в третий раз подряд.

«Приношу извинения болельщикам «Барселоны» из-за вылета в четвертьфинале. Это грустный день. Но и поздравляю «Рому», которая играла лучше нас и превосходила на каждом участке поля. Мы все хотели выйти в полуфинал», – сказал Вальверде.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ