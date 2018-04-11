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    Президент «Барселоны» извинился перед болельщиками за разгром от «Ромы» и вылет из Лиги чемпионов

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу извинился перед болельщиками за поражение от «Ромы» (0:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вылет из еврокубка.

    По итогам двух встреч (4:4) римский клуб за счет гостевого гола вышел в полуфинал. «Барселона» вылетела из ЛЧ на стадии 1/4 финала в третий раз подряд.

    «Приношу извинения болельщикам «Барселоны» из-за вылета в четвертьфинале. Это грустный день. Но и поздравляю «Рому», которая играла лучше нас и превосходила на каждом участке поля. Мы все хотели выйти в полуфинал», – сказал Вальверде.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Mundodeportivo

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    11.04.2018 00:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 11 апреля 2018, 07:19

      2 раз за счет гостевого гола проходит рома, молодцы. Неожиданно

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2018, 01:39

      Барселона и реал действительно лутчие и великие клубы при вылите или порожение их все пишут новости день и ночь и другие клубы неудача

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 11 апреля 2018, 01:22

      Пошел на три буквы со своим физруком

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2018, 00:48

      Постав тренера... коутиньо дембеле такие игроки лалиге основу как анжи 12 место видят

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