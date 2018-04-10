«Манчестер Сити» может возобновить интерес к Бонуччи

«Манчестер Сити» готов возобновить интерес к капитану «Милана» Леонардо Бонуччи.

Сообщается, что «россонери» могут быть вынуждены продать опытного защитника, если не попадут в квалификацию Лиги чемпионов.

Напомним, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хотел приобрести футболиста еще прошлым летом, прежде чем итальянец покинул «Ювентус».

В нынешнем сезоне Бонуччи принял участие в 44 матчах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «Миланом» рассчитан до 2022 года.