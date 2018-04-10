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    Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился наблюдениями от матча 25-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:2). Напомним, что в этой встрече форвард забил первый гол в нынешнем сезоне.

    – Что сегодня не получилось у ЦСКА?

    – Дожать соперника. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

    – Что-то хорошее в игре армейцев можете отметить?

    – С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

    – Константин Рауш сказал, что армейцы удивили своей схемой на игру – в четыре защитника. На ваш взгляд, этот эксперимент удачный или нет?

    – Я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2018 00:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 10 апреля 2018, 09:26

      Сыграл хорошо.Только не поймай звездняк с такими высказываниями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 апреля 2018, 09:11

      может это из за того что твой выход был вместе с выходом Головина

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 10 апреля 2018, 07:27

      Смешно! Агрессивный мля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 10 апреля 2018, 07:16

      Хотели шапками закидать, а шапок то и не хватило.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 10 апреля 2018, 07:03

      До Понтуса, тебе Федя как до Китая.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 апреля 2018, 06:29

      такие моменты надо реализовывать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 10 апреля 2018, 05:41

      Сам себя не похвалишь ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 10 апреля 2018, 02:26

      МОЛОДЕЦ!

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 10 апреля 2018, 01:37

      ФЕДЯ МОЛОДЕЦ!!!

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 10 апреля 2018, 00:46

      Чалов,зайди на этот сайт! Прочитай,какое ты ничтожество! Вчера промес в пустые попал,левый пендаль забил и,чего уж говорить,один гол-красавец!
      А Ты такое чмо,в пустые ворота..дважды мимо,миллионщик..

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