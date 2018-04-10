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Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно»

10 апреля 2018, 00:36
10

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился наблюдениями от матча 25-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:2). Напомним, что в этой встрече форвард забил первый гол в нынешнем сезоне.

– Что сегодня не получилось у ЦСКА?

– Дожать соперника. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

– Что-то хорошее в игре армейцев можете отметить?

– С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

– Константин Рауш сказал, что армейцы удивили своей схемой на игру – в четыре защитника. На ваш взгляд, этот эксперимент удачный или нет?

– Я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Чалов Федор
Комментарии (10)
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Антон bx14e
1523310413
Чалов,зайди на этот сайт! Прочитай,какое ты ничтожество! Вчера промес в пустые попал,левый пендаль забил и,чего уж говорить,один гол-красавец! А Ты такое чмо,в пустые ворота..дважды мимо,миллионщик..
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СашкаГуров
1523313450
ФЕДЯ МОЛОДЕЦ!!!
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Chaborz.1990
1523316412
МОЛОДЕЦ!
Ответить
Бухбух
1523328061
Сам себя не похвалишь ...
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серега кашин
1523330992
такие моменты надо реализовывать
Ответить
батог
1523333017
До Понтуса, тебе Федя как до Китая.....
Ответить
пряник929
1523333806
Хотели шапками закидать, а шапок то и не хватило.....
Ответить
Федя Кабак
1523334449
Смешно! Агрессивный мля
Ответить
FanatSerj
1523340677
может это из за того что твой выход был вместе с выходом Головина
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zigbert
1523341587
Сыграл хорошо.Только не поймай звездняк с такими высказываниями.
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