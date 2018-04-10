Чалов: «С моим выходом ЦСКА стал играть более агрессивно»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился наблюдениями от матча 25-го тура чемпионата России против московского «Динамо» (1:2). Напомним, что в этой встрече форвард забил первый гол в нынешнем сезоне.

– Что сегодня не получилось у ЦСКА?

– Дожать соперника. У меня не получилось реализовать свой момент. Мог забить второй мяч, и тогда при счете 2:2 имели бы шанс додавить динамовцев.

– Что-то хорошее в игре армейцев можете отметить?

– С моим выходом команда стала играть более агрессивно. Думаю, нужно сохранить этот настрой на будущие матчи.

– Константин Рауш сказал, что армейцы удивили своей схемой на игру – в четыре защитника. На ваш взгляд, этот эксперимент удачный или нет?

– Я думаю, что это не совсем привычно для нас. Поэтому где-то не получалось, было непонимание во взаимодействиях.