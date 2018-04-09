Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Динамо», Файзулин возвращается

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    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 22:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 10 апреля 2018, 08:44

      А где про Файзулина?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 10 апреля 2018, 08:25

      Теперь на очереди машинисты, динамо молодчики !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 10 апреля 2018, 08:08

      Договорняк 100% спасают Динамо от ФНЛ

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 10 апреля 2018, 04:33

      люди вас опять нае***и,кони с ментами договорились их за уши вытягивают

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 10 апреля 2018, 00:03

      Динамо ЧЕМПИОН!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      Victor17 9 апреля 2018, 23:45

      Где Файзулин?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay > Victor17 10 апреля 2018, 00:23

      Действительно)) Витя , ты где? Похоже только в заголовке у Бомбардира)))

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