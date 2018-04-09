Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Динамо», Файзулин возвращается

ЦСКА проиграл «Динамо».

Ташаев посвятил гол в ворота ЦСКА Тетте. У ганца умер отец.

«Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак».

La Gazzetta dello Sport: Манчини возглавит сборную Италии по окончании сезона и вернет в состав Балотелли.

TZ: Тухель согласовал двухлетний контракт с «ПСЖ».

«Зенит» рассматривает кандидатуру Бьелсы.

Капелло объявил о завершении тренерской карьеры.

Халилходжич уволен с поста главного тренера сборной Японии за 2 месяца до старта ЧМ-2018.