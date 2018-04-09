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Главные новости дня. ЦСКА проиграл «Динамо», Файзулин возвращается

9 апреля 2018, 22:15
6

ЦСКА проиграл «Динамо».

Ташаев посвятил гол в ворота ЦСКА Тетте. У ганца умер отец.

«Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (6)
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Victor17
1523306731
Где Файзулин?
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DIDI 23
1523307793
Динамо ЧЕМПИОН!
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х** вам всем
1523324028
люди вас опять нае***и,кони с ментами договорились их за уши вытягивают
Ответить
вместе с ЦСКА
1523336884
Договорняк 100% спасают Динамо от ФНЛ
Ответить
Стикс1905
1523339099
А где про Файзулина?)
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