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    «Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак»

    Сегодня, 9 апреля, на «Екатеринбург Арене» прошел обряд освящения, проведенный митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

    «Идея освятить арену принадлежит администрации площадки. Мы сделали это в преддверии ее официального открытия. Хотели сделать раньше, но был Великий пост, и было не до такого. Но это не регулярная акция, это не идет перед каждым матчем», – цитирует Znak официального представителя стадиона Марину Приймак.

    Напомним, 15 апреля на «Екатеринбург Арене» пройдет матч 26 тура РФПЛ «Урал»«Спартак», который станет дебютным для стадиона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2018 16:59
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 10 апреля 2018, 06:18

      ***** спартак!)

      0
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 10 апреля 2018, 00:21

      мракобесы паршивые, шизики.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 21:50

      На Крестовском поле выезжает, в Екатеринбурге трибуны, а у кого-то крыша едет.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 9 апреля 2018, 20:25

      самый не стандартный стадион который я видел) ну из Российских так точно)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 9 апреля 2018, 19:33

      Как же убого выглядит все это навязывание веры людям, неужели те кто дает эти команды сверху считают что это работает? Помоему все только хуже становится...

      4
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 9 апреля 2018, 18:41

      Значит Спартак победит!!!

      3
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      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > Вахахахаха 9 апреля 2018, 19:03

      Однозначно.

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 апреля 2018, 18:22

      Самый уе...й стадион ЧМ18, такого говна не было нигде!Как можно вынести трибуну за пределы? Анри окуел от уродства стадиона, что за дибил дал добро на это уродство?

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Munez89 9 апреля 2018, 18:48

      Я видел это с улицы, там под трибунами голый металлический каркас, смотрится, как строительные леса. Я думал их выдвинули на время строительства, потом задвинут и всё путём будет. По ходу они так и будут. Кошмар. Но центральный вход роскошный, прям королевский.

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > maygli 9 апреля 2018, 19:20

      Я с тобой согласен!

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      Рейтинг: +630

      garet12222 > maygli 9 апреля 2018, 22:30

      сказали же, что трибуны временные. на стадионе видно отделение основных мест и те, которые демонтируют. и стены вернут

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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 апреля 2018, 18:15

      Что это за дерьмо с трибуной

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 апреля 2018, 18:02

      И это правильно ! Стадион долго служит городу , и так же долго новый должен служить дальше !! Причем здесь Спартак ???

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      Рейтинг: +2797

      игорь антошкин 9 апреля 2018, 17:55

      как не свети-все равно будет 0-3

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