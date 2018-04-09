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  • «Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак»

«Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак»

9 апреля 2018, 16:59
26

Сегодня, 9 апреля, на «Екатеринбург Арене» прошел обряд освящения, проведенный митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

«Идея освятить арену принадлежит администрации площадки. Мы сделали это в преддверии ее официального открытия. Хотели сделать раньше, но был Великий пост, и было не до такого. Но это не регулярная акция, это не идет перед каждым матчем», – цитирует Znak официального представителя стадиона Марину Приймак.

Напомним, 15 апреля на «Екатеринбург Арене» пройдет матч 26 тура РФПЛ «Урал»«Спартак», который станет дебютным для стадиона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (26)
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3ton
1523282687
Да поможет бог Уралу победить Спартак
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Боцман59rus
1523283796
дело хорошее, но за газоном ухаживать придется все- таки самим,,,
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maygli
1523283873
Ну теперь Уралу ловить нечего.
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Vistavas
1523283985
Православие головного мозга... Пусть ещё ворота святой водой обольют, и на судью рясу наденут, тогда точно, что ни гол - то божья воля.
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zigbert
1523284512
Условия созданы хорошие,теперь дело за командами.
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Cromathaar
1523284597
Конечно, потому что эта трибуна - это чертовщина какая-то.
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subbotaspartak
1523285603
Не зарастёт к вратам соперника тропа По уверениям уральского попа.
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BRO_football
1523285606
Да уж, та трибуна как бы намекает на то, что этот стадион был построен самим дьяволом, и поэтому это место не помешало бы освятить.
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игорь антошкин
1523285756
как не свети-все равно будет 0-3
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Loko_Roma
1523291586
Как же убого выглядит все это навязывание веры людям, неужели те кто дает эти команды сверху считают что это работает? Помоему все только хуже становится...
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