«Екатеринбург Арену» освятили накануне матча «Урал» – «Спартак»

Сегодня, 9 апреля, на «Екатеринбург Арене» прошел обряд освящения, проведенный митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом.

«Идея освятить арену принадлежит администрации площадки. Мы сделали это в преддверии ее официального открытия. Хотели сделать раньше, но был Великий пост, и было не до такого. Но это не регулярная акция, это не идет перед каждым матчем», – цитирует Znak официального представителя стадиона Марину Приймак.

Напомним, 15 апреля на «Екатеринбург Арене» пройдет матч 26 тура РФПЛ «Урал» – «Спартак», который станет дебютным для стадиона.