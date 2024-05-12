«Настоящая катастрофа!»: Петржела – о ситуации в «Зените»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на последние результаты команды.

Накануне в 28-м туре РПЛ команда уступила дома ЦСКА (0:1).

«Зенит» упустил 1-е место в РПЛ.

Команда выиграла 5 последних сезонов.

«С командой происходит настоящая катастрофа! Я не понимаю, что происходит, игроки должны были выйти заряженными, с огромной мотивацией. Но они всe равно проигрывают. Десятки миллионов евро «Зенитом» потрачены зря. Эти посредственные южноамериканцы не спасают.

Я ещe давно говорил, что с уходом Малкома будут проблемы в атаке. Вот и они. Его сейчас просто некем заменить. Нереально сейчас привезти кого-то его типа. Топ-игроки из Европы просто не поедут сейчас. Нужно включать все ресурсы селекции, а не скупать всех бразильцев, которые приглянулись», – сказал Петржела.