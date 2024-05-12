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    «Настоящая катастрофа!»: Петржела – о ситуации в «Зените»

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на последние результаты команды.

    • Накануне в 28-м туре РПЛ команда уступила дома ЦСКА (0:1).
    • «Зенит» упустил 1-е место в РПЛ.
    • Команда выиграла 5 последних сезонов.

    «С командой происходит настоящая катастрофа! Я не понимаю, что происходит, игроки должны были выйти заряженными, с огромной мотивацией. Но они всe равно проигрывают. Десятки миллионов евро «Зенитом» потрачены зря. Эти посредственные южноамериканцы не спасают.

    Я ещe давно говорил, что с уходом Малкома будут проблемы в атаке. Вот и они. Его сейчас просто некем заменить. Нереально сейчас привезти кого-то его типа. Топ-игроки из Европы просто не поедут сейчас. Нужно включать все ресурсы селекции, а не скупать всех бразильцев, которые приглянулись», – сказал Петржела.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии (6)
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    шахта Заполярная
    1715505859
    Двуликий ты анус петержела. Еще недавно трубил в фанфары, блохи чемпионы, а что случилось?
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    paracetamol
    1715506478
    Щас Семака с Медведем пнут, придет Петержела и будет ему счастье в подпольных казино!
    Ответить
    ...уефан
    1715506509
    ... надоел. Даже читать впадлу...
    Ответить
    Бриг
    1715507349
    Ерунда, все нормально. Просто другие клубы подтянулись, но это хорошо. Зрителям интереснее. Почти как в Европе - сразу три претендента на финише.
    Ответить
    Каратель
    1715507643
    Ну про бабло он зря,деньги осели в тех карманах,чьих должны и осесть.продали-попилили-разошлись рабочая схема,физрук будет крайним...но кому это интересно,когда пилятся ярды? Насрать на простых смертных
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    Plyash
    1715508390
    А не взглянуть ли Питерским селекционерам,во главе с великим @издоболом Радибулановым,в сторону Зени-2? Свои мальчишки,питерские,русский язык знают,гражданство наше.
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