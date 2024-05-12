Дуглас Сантос пожаловался на судейство в матчах «Зенита»: «Все решения против нас»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос недоволен судейством в матчах команды.

«Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита». К сожалению, практически все решения принимаются против нашей команды. Не припомню тех, что были бы приняты в нашу пользу. Против этого также приходится сражаться.

Это не извинения и не оправдания. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы создавать моменты, забивать и побеждать», – сказал игрок.