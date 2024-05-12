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    • Дуглас Сантос пожаловался на судейство в матчах «Зенита»: «Все решения против нас»

    Дуглас Сантос пожаловался на судейство в матчах «Зенита»: «Все решения против нас»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос недоволен судейством в матчах команды.

    «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита». К сожалению, практически все решения принимаются против нашей команды. Не припомню тех, что были бы приняты в нашу пользу. Против этого также приходится сражаться.

    Это не извинения и не оправдания. Мы должны делать все от нас зависящее, чтобы создавать моменты, забивать и побеждать», – сказал игрок.

    • У «Зенита» 1 победа в последних 7 матчах.
    • Команда идет в РПЛ 2-й.
    • «Зенит» выиграл 5 последних сезонов РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (23)
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    BRO_football
    1715501994
    Добавить к матчу 8 минут, чтобы дать больше шансов Зениту сравнять счёт, вот самое неоднозначное решение, но в пользу Зенита
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    алдан2014
    1715502099
    Зенит много лет был на голову сильнее конкурентов . С продажей Малкома питерцев за лихорадило. Причин спада,скорее всего много. Это внутреннее дело клуба. Насчёт судейства. У нас лишь немногие судят стабильно нормально. Опять же зло в самой системе судейства. Отсутствие ответственности у судей,позволяет судить как легло.. Есть вар,пересматривай спорные эпизоды,что бы не было разговоров. Принял решение- поясни чем руководствовался. И штрафы должны быть. Ведь команды ,в зависимости от результатов,теряют деньги.
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    Иван Петров 1986
    1715502670
    Ну вот и блохастые заныли.
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    Cleaner
    1715502814
    Дуглас Сантос - кривоногая рёва корова!!!...)))
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    шахта Заполярная
    1715503022
    Ну если не извинение и оправдания, тогда какого ты ноешь.
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    Айболид
    1715503359
    ВТБ нехило в судей вложился .
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    шахта Заполярная
    1715503526
    Это заговор против национального достояния. Как посмели судьи свистеть в обе стороны, это не допустимо, раньше такого не было. Если так будет дальше продолжаться мы все уедем в Бразилию.
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    ziborock
    1715503706
    Да только Клаудиньо должен был 3 желтых карточки получить и довеском по е.б.а.л.у!
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    russkiisergei
    1715507670
    играя за позор РОССИЙСКОГО футбола, и не так будешь плакать, надо же судьи не помогают!!!
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    Бриг
    1715507733
    Самое "спорное" - назначение пенальти, которого и в помине не было. Если не считать множества "незамеченных" фолов "армейцев".
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