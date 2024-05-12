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    Газзаев прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил победу команды над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    «Прекрасный матч. Боевой! Получил истинное удовольствие. Игра прошла на высочайшем эмоциональном уровне, борьба на каждом участке поля. Ни к одному футболисту нельзя предъявить претензии по самоотдаче!

    Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. «Армейцы» бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждем кубковую встречу», – сказал Газзаев.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Впереди у команд кубковый матч.
    • Газзаев не тренирует более 10 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1715500819
    ...и сжевал за матч половину своих усов, до которых зубы доставали)...
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    mutabor0992
    1715502249
    А что так долго тормозил с комментарием?В запое был.
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    Цугундeр
    1715502957
    "Заслуженная победа" ,это когда сахарную косточку выпросишь у хозяина госдуры.. Тузик , а с какого боку ты внезапнул на чужие победы ? "Пластайся " дальше . Там .
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