Газзаев прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил победу команды над «Зенитом» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

«Прекрасный матч. Боевой! Получил истинное удовольствие. Игра прошла на высочайшем эмоциональном уровне, борьба на каждом участке поля. Ни к одному футболисту нельзя предъявить претензии по самоотдаче!

Заслуженная победа. Понятно, у «Зенита» было больше моментов. Но ЦСКА своего шанса дождался. «Армейцы» бились, пластались, отстояли этот результат. Теперь с нетерпением ждем кубковую встречу», – сказал Газзаев.