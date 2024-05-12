Кордоба назвал фактор, мешающий «Краснодару» в чемпионской гонке

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пожаловался на неработающий в Краснодаре аэропорт.

«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть ещe игра в Кубке, то мы находимся десять дней в перелeтах и не возвращаемся в Краснодар.

Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», – сказал колумбиец.