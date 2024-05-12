Кордоба назвал фактор, мешающий «Краснодару» в чемпионской гонке

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба пожаловался на неработающий в Краснодаре аэропорт.
«Конечно, очень сильно сказывается, что у нас не работает аэропорт и мы ездим на поездах. У нас матч в Москве, мы должны приехать за три дня до игры. Если у нас есть ещe игра в Кубке, то мы находимся десять дней в перелeтах и не возвращаемся в Краснодар.
Хочу поблагодарить товарищей по команде, с которыми вместе проделываем большую работу. Эта работа впечатляющая. Нам нужно отыграть два матча и продолжать бороться», – сказал колумбиец.
- Накануне «Краснодар» проиграл в Москве «Спартаку» (0:1) в 28-м туре РПЛ.
- «Краснодар» продолжает претендовать на титул.
- У команды осталось 2 матча в сезоне – против «Сочи» и «Динамо». Оба – домашние.