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    Семин выявил проблему «Краснодара»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин проанализировал ситуацию в «Краснодаре».

    • Команда лидировала по ходу сезона РПЛ.
    • Сейчас «Краснодар» идет 3-м.
    • У команды 3 матча подряд без забитых голов.

    «Краснодар» не выигрывает нужные матчи, микроэпизоды, которые позволяют побеждать. Это самое важное. У них есть всe, чтобы в этом году стать чемпионами. У них хороший подбор игроков, условия, полный стадион болельщиков, но в ответственных матчах не играют на 100% своих возможностей.

    У них не получается сыграть через не могу. В нужный момент, когда нужно забить решающий гол, они не забивают. Наверное, это и есть проблема «Краснодара». У них самая плохая ситуация из трeх команд, которые претендуют на чемпионство», – сказал Сeмин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715507140
    Отчасти можно согласится с корифеем. Да не надо нынешнего Спартака в Москве обыгрывать , достаточно было Самару "грохнуть" и дома Ахмату не проиграть, это гораздо легче было. Но глядя как играет Зенит и как "дрожат ноги" у Динамо , даже сейчас не всё потеряно. Сочи и Динамо дома по силам обыграть. Зенит не выигрывает в Грозном и Краснодар Чемпион. Да уж сюжетик в этом году офигительный , будем наблюдать. Пусть хоть кто , но не Питер ****.
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    Бриг
    1715508107
    Ни у кого еще ничего не потеряно. В розыгрыше много очков и у всех сильные соперники. Тот же Ахмат сейчас чемпион. Очень мощная концовка чемпионата, наконец-то.
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