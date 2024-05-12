Семин выявил проблему «Краснодара»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин проанализировал ситуацию в «Краснодаре».

Команда лидировала по ходу сезона РПЛ.

Сейчас «Краснодар» идет 3-м.

У команды 3 матча подряд без забитых голов.

«Краснодар» не выигрывает нужные матчи, микроэпизоды, которые позволяют побеждать. Это самое важное. У них есть всe, чтобы в этом году стать чемпионами. У них хороший подбор игроков, условия, полный стадион болельщиков, но в ответственных матчах не играют на 100% своих возможностей.

У них не получается сыграть через не могу. В нужный момент, когда нужно забить решающий гол, они не забивают. Наверное, это и есть проблема «Краснодара». У них самая плохая ситуация из трeх команд, которые претендуют на чемпионство», – сказал Сeмин.