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    • Мостовой одним словом описал игру «Краснодара» против «Спартака»

    Мостовой одним словом описал игру «Краснодара» против «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» против «Спартака» (0:1).

    «Это просто ужас, игра «Краснодара» – кошмар. Команда все просто растеряла. Назначьте Гильермо Абаскаля в «Краснодар» хуже точно не будет, а то мы начали забывать о нем (смеется).

    А если серьезно, то «Краснодар» все растерял. С уходом Владимира Ивича пропала атака, страсть, характер. Благодаря таким вещам во многом и выигрывают титулы. У игроков буквально потухли глаза. Но так бывает, когда решения принимают не футбольные люди», – сказал Мостовой.

    • Весной «Краснодар» возглавил Мурад Мусаев.
    • Команда на 3 очка отстает от 1-го места.
    • У «Краснодара» 3 подряд матча без забитых голов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:22
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    Комментарии (6)
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    Зарема лис
    1715499652
    О комментариях Мостового бы забыть, хотя бы на денёк
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    SLADE2019
    1715500158
    Не согласен с тобой, Александр. Атакующий потенциал у команды есть. Сперцян продолжает выдавать голевые, по своей сути передачи. Вчера их было три. А вот то, что у Кордобы прицел куда то сбился - это беда. Какой пас ему Сперцян дал. Клади аккуратно в угол и почти что суперский гол, так нет, ударил головой так, как даже никогда не игравший в футбол человек не смог бы этого сделать. Про Кади вообще писать не стоит, этот из игры в игру моменты тратит.
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    VVM1964
    1715501120
    Интересно - забей Краснодар свои голы, какие бы песни сейчас пелись ???...
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