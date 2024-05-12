Мостовой одним словом описал игру «Краснодара» против «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» против «Спартака» (0:1).

«Это просто ужас, игра «Краснодара» – кошмар. Команда все просто растеряла. Назначьте Гильермо Абаскаля в «Краснодар» хуже точно не будет, а то мы начали забывать о нем (смеется).

А если серьезно, то «Краснодар» все растерял. С уходом Владимира Ивича пропала атака, страсть, характер. Благодаря таким вещам во многом и выигрывают титулы. У игроков буквально потухли глаза. Но так бывает, когда решения принимают не футбольные люди», – сказал Мостовой.