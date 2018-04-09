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  • Хохлов: «На Семина невозможно было обижаться. Просто нужно его знать»

Хохлов: «На Семина невозможно было обижаться. Просто нужно его знать»

9 апреля 2018, 10:15
2

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов вспомнил свою работу под управлением Юрия Семина в составе «Локомотива».

«Пожалуй, правда, что Семин – самый эмоциональный тренер в моей практике. От Палыча доставалось всем, но на него невозможно было обижаться – настолько искренние у него эмоции. Можешь какое-то время позлиться, но потом понимаешь, для чего это делалось.

Булыкину Семин орал: «Варежки сними!»? Со мной тоже была история. Играем с «Зенитом». Ничья за 5-7 минут до конца. Дикая заруба! Семин подзывает: «Осталось чуть-чуть времени. Нужно выложиться! Отдайся, покажи себя! Рывок туда-сюда. Понял?». Я кивнул. Стою на линии поля, дико заряженный, готов выйти и биться. Замена. Едва наступаю на газон, как слышу за спиной: «Хохооооооол, я же сказал – рывок туда-сюда!». В этом весь Юрий Палыч.

Что касается того, что Семин часто путал футболистов, то меня не путал, но вообще такие казусы регулярно случались. Уморительная история с Жидрунасом Карчемарскасом случилась. Семин назвал его Чеснаускисом. Тот ответил: «Я не Чеснаускис, я – Карчемарскас». Семин извинился: «Прости, Жендерес». Долго мы потом смеялись. Из уст Семина это вообще не обидно звучит. Просто нужно его знать», – рассказал Хохлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Семин Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (2)
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Федя Кабак
1523260559
Просто Палыч свой мужик в доску! Самый уважаемый тренер.
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