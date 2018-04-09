Зидан нацелен на второе место

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывает, что хочет оказаться со своей командой на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам текущего сезона.

«Мы постараемся оказаться по итогам сезона на второй строчке. В матче с «Атлетико» у нас было достаточно много голевых моментов, мы сделали достаточно для победы. Наша цель остается прежней – сократить отставание от конкурентов и занять второе место.

Не считаю, что «Реал» полностью зависит от Роналду. Хотя Криштиану всегда был выдающимся футболистом, другого такого нет», – считает Зидан.

После 31 тура «Реал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 64 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 баллов.