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    Зидан нацелен на второе место

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не скрывает, что хочет оказаться со своей командой на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Испании по итогам текущего сезона.

    «Мы постараемся оказаться по итогам сезона на второй строчке. В матче с «Атлетико» у нас было достаточно много голевых моментов, мы сделали достаточно для победы. Наша цель остается прежней – сократить отставание от конкурентов и занять второе место.

    Не считаю, что «Реал» полностью зависит от Роналду. Хотя Криштиану всегда был выдающимся футболистом, другого такого нет», – считает Зидан.

    После 31 тура «Реал» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 64 очками, отставая от лидирующей «Барселоны» на 15 баллов.

    Источник: Marca

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    09.04.2018 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +38

      vaneavnea109 9 апреля 2018, 15:25

      пусть он на 4 месте но в лч он все еще номер 1

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 13:29

      оказаться и нацелиться..-это ДВЕ большие разницы,товарищ Зизу!!!

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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 апреля 2018, 12:01

      Зи-Зи мечтатель. В этом году Реал накажут обязательно. Смотри турнирную таблицу, №4 не более того.

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