Роналдо рассказал, почему ушел из «Барселоны» всего после одного сезона

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо рассказал о причинах своего ухода из каталонского клуба.

Бразилец, которому на тот момент было 20 лет, провел в столице Каталонии сезон-1996/97, забив 34 гола в 37 матчах. После форвард перебрался в «Интер».

«Я вел переговоры о продлении моего контракта с «Барселоной», но мы в конце концов не достигли соглашения. И тогда я решил, что не хочу продолжать свои выступления за каталонцев. Я не доверял руководству клуба.

«Интер» предложил мне большой вызов. В то время Серия A была одной из самых конкурентоспособных лиг в мире. Она была самой сложной», – сказал Роналдо.