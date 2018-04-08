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    Роналдо рассказал, почему ушел из «Барселоны» всего после одного сезона

    Бывший нападающий «Барселоны» Роналдо рассказал о причинах своего ухода из каталонского клуба.

    Бразилец, которому на тот момент было 20 лет, провел в столице Каталонии сезон-1996/97, забив 34 гола в 37 матчах. После форвард перебрался в «Интер».

    «Я вел переговоры о продлении моего контракта с «Барселоной», но мы в конце концов не достигли соглашения. И тогда я решил, что не хочу продолжать свои выступления за каталонцев. Я не доверял руководству клуба.

    «Интер» предложил мне большой вызов. В то время Серия A была одной из самых конкурентоспособных лиг в мире. Она была самой сложной», – сказал Роналдо.

    Источник: Marca

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    08.04.2018 01:52
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