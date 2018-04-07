Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Примеру.

В услугах специалиста, который ранее руководил такими испанскими командами, как «Валенсия» и «Реал», заинтересован «Реал Сосьедад».

«Сороки» под руководством Бенитеса после 32 туров занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.