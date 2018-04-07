Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»

И что он даст этому клубу кроме огромной строчки расходов в зарплатной ведомости. Он из тех тренеров, что куёт успехи ногами легендарных футболистов. Какой состав был у его Валенсии и Ливерпуля. Обзавидуешься.
А как только чуть что не идёт, так долго он в клубе не протягивает - его просят на выход. Вон уже Мойес себя проявил)))) клубам попроще нужны тренеры сильные тактически, дабы из минимума ресурсов выжимать максимум. Бенитес вообще не в эту степь специалист.
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Примеру.
В услугах специалиста, который ранее руководил такими испанскими командами, как «Валенсия» и «Реал», заинтересован «Реал Сосьедад».
«Сороки» под руководством Бенитеса после 32 туров занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.