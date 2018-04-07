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    Бенитес может возглавить «Реал Сосьедад»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес может вернуться в Примеру.

    В услугах специалиста, который ранее руководил такими испанскими командами, как «Валенсия» и «Реал», заинтересован «Реал Сосьедад».

    «Сороки» под руководством Бенитеса после 32 туров занимают 10 место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Marca

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    07.04.2018 20:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 апреля 2018, 14:11

      И что он даст этому клубу кроме огромной строчки расходов в зарплатной ведомости. Он из тех тренеров, что куёт успехи ногами легендарных футболистов. Какой состав был у его Валенсии и Ливерпуля. Обзавидуешься.
      А как только чуть что не идёт, так долго он в клубе не протягивает - его просят на выход. Вон уже Мойес себя проявил)))) клубам попроще нужны тренеры сильные тактически, дабы из минимума ресурсов выжимать максимум. Бенитес вообще не в эту степь специалист.

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