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    «Газпром-медиа» опроверг информацию о сокращении трети штата «Матч ТВ»

    «Газпром-медиа» прокомментировал информацию о сокращении штата телеканала «Матч ТВ».

    «Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20–30 процентов не соответствует действительности. Сокращение персонала субхолдинга ГПМ Матч произошло, но в кратно меньшем объеме», – сообщает холдинг.

    Также отмечается, что сокращение происходит в связи «с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала».

    Источник: Р-Спорт

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    06.04.2018 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2018, 08:09

      Матч ТВ вообще закрыть нужно. На ТВ нужен нормальный независимый канал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 апреля 2018, 05:08

      Почему бы не закрыть насовсем этот канал

      2
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