«Газпром-медиа» опроверг информацию о сокращении трети штата «Матч ТВ»

«Газпром-медиа» прокомментировал информацию о сокращении штата телеканала «Матч ТВ».

«Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20–30 процентов не соответствует действительности. Сокращение персонала субхолдинга ГПМ Матч произошло, но в кратно меньшем объеме», – сообщает холдинг.

Также отмечается, что сокращение происходит в связи «с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала».