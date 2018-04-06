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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • «Газпром-медиа» опроверг информацию о сокращении трети штата «Матч ТВ»

«Газпром-медиа» опроверг информацию о сокращении трети штата «Матч ТВ»

6 апреля 2018, 22:55
2

«Газпром-медиа» прокомментировал информацию о сокращении штата телеканала «Матч ТВ».

«Сообщение РБК о сокращении с ноября прошлого года штата спортивного телеканала и связанных с ним структур на 20–30 процентов не соответствует действительности. Сокращение персонала субхолдинга ГПМ Матч произошло, но в кратно меньшем объеме», – сообщает холдинг.

Также отмечается, что сокращение происходит в связи «с оптимизацией бэк-офисных функций и лишь незначительно затрагивает программирование и продвижение канала».

Источник: Р-Спорт
Россия
Комментарии (2)
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Евгений П
1523066930
Почему бы не закрыть насовсем этот канал
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vladimir-7
1523077767
Матч ТВ вообще закрыть нужно. На ТВ нужен нормальный независимый канал
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