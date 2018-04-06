Новое руководство «Матч ТВ» сократило штат канала почти на треть с ноября 2017 года

Правильно, как сдержать в жёстких коммерческих рамках такую толпу симпатичных, здоровых людей, вполне готовых к труду как "манагер по хренпоймёшь" и "зам.понехерделать"?! Ляпать языками с охеренно умным видом на фоне таких же умных барышень, ни о чём - это и Вася с Машей смогут... Одерьмел канал ... впрочем как и наш футбол, который был создан для зрителей и ценителей...
С ув.
«Матч ТВ» проводит сокращение штата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.
Персонал сокращает новое руководство канала, субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение». Упразднены отделы: HR, финансовый, юридический, аналитический и программирования. Их функции перешли к аналогичным отделам в холдинге «Газпром-медиа развлекательное ТВ».
С ноября 2017 года штат сократился на 20-30 процентов. Напомним, что осенью прошлого года активы «Газпром-медиа Матч» перевели в управление субхолдингу «Газпром-медиа развлекательное телевидение».