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  • Новое руководство «Матч ТВ» сократило штат канала почти на треть с ноября 2017 года

Новое руководство «Матч ТВ» сократило штат канала почти на треть с ноября 2017 года

6 апреля 2018, 22:13
1

«Матч ТВ» проводит сокращение штата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Персонал сокращает новое руководство канала, субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение». Упразднены отделы: HR, финансовый, юридический, аналитический и программирования. Их функции перешли к аналогичным отделам в холдинге «Газпром-медиа развлекательное ТВ».

С ноября 2017 года штат сократился на 20-30 процентов. Напомним, что осенью прошлого года активы «Газпром-медиа Матч» перевели в управление субхолдингу «Газпром-медиа развлекательное телевидение».

Источник: РБК
Россия
Комментарии (1)
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Par Mezan
1523044478
Правильно, как сдержать в жёстких коммерческих рамках такую толпу симпатичных, здоровых людей, вполне готовых к труду как "манагер по хренпоймёшь" и "зам.понехерделать"?! Ляпать языками с охеренно умным видом на фоне таких же умных барышень, ни о чём - это и Вася с Машей смогут... Одерьмел канал ... впрочем как и наш футбол, который был создан для зрителей и ценителей... С ув.
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