Новое руководство «Матч ТВ» сократило штат канала почти на треть с ноября 2017 года

«Матч ТВ» проводит сокращение штата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника.

Персонал сокращает новое руководство канала, субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение». Упразднены отделы: HR, финансовый, юридический, аналитический и программирования. Их функции перешли к аналогичным отделам в холдинге «Газпром-медиа развлекательное ТВ».

С ноября 2017 года штат сократился на 20-30 процентов. Напомним, что осенью прошлого года активы «Газпром-медиа Матч» перевели в управление субхолдингу «Газпром-медиа развлекательное телевидение».