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    Бубнов считает, что у ЦСКА нет шансов на выход в полуфинал Лиги Европы

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах ЦСКА на выход в полуфинал Лиги Европы. Напомним, что в первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

    «Шансы ЦСКА на проход? Их нет. «Арсенал» очень мотивирован, им нужно спасать сезон, поэтому они не расслабятся даже при таком комфортном преимуществе. Даю ЦСКА пять процентов, но по большому счету это – формальность.

    Головин оставил очень приятное впечатление, думаю, он обратил на себя внимание в Европе. Был очень активен, дирижировал, разгонял атаки и, конечно, забил потрясающий гол», – сказал Бубнов.

    Ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 12 апреля.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.04.2018 20:11
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4025

      raritet 11 апреля 2018, 17:59

      Единственное нужно заметить что и Арсенал ныне никакой. В первой игре они столько косячили, что если не знать кто это на поле , можно было подумать тульский Арсенал только без Дзюбы....

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 10:52

      это сразу после игры было понятно.

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 7 апреля 2018, 09:00

      К сожалению так оно и есть как это не печально! Четвертьфинал это максимум в Лиге Европы для ЦСКА с таким составом!

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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 апреля 2018, 03:20

      Что нового сказал Бубен? Ничего! Кто-то сомневается, что коням придется туго? Что чудеса нет-нет да случаются, и в душе мы на них надеемся. Бубен свою задницу все-таки прикрыл, дав ЦСКА 5 процентов.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 7 апреля 2018, 00:23

      Не, ну всё как обычно.
      Да, скорее мертв, чем жив.
      Но, если поправится и пройдет, то все те, кто читал ему заупокой, начнут сочинять и петь дифирамбы.
      Как удобно, так и ведем себя.
      Да?
      А мне за игру в Лондоне, не стыдно! Вот совсем! Да, все голы из-за их мастерства, но и из-за наших ошибок!
      И чем черт не шутит, шансы не потеряны! и пусть их всего 5% по мнению ниипаццо авторитетного футбольного менеджера, эти шансы есть.
      В конце концов, пример Барсы и ПСЖ, Ливерпуля и Милана, Сити и Ливерпуля в АПЛ, подтверждают, что футбол это игра.
      И мне, например, в отыгрыш Юве с 3-0 верится меньше, чем в отыгрыш ЦСКА с 4-1.
      Минусуйте, ага :)

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 апреля 2018, 23:26

      Шанс есть -- 3 : 0 и пошли дальше !!!

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 6 апреля 2018, 20:57

      Прямо Ванга, Нострадамус и осьминог Пауль - все три в одном Бубнове. Да я сам полжизни соседа и чужого поросенка ставлю на то, что и в Москве канониры двумя-тремя голами "дострелят загнанных коней". Чтоб те не мучались.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик > gosproektikabinet 7 апреля 2018, 11:13

      ну если тебе это радость и утешение то ставлю лайк в честь грядущей пасхи.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 20:51

      Все так считают. С таким составом и так выше головы прыгнули

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      Рейтинг: +69

      Holt > Федя Кабак 7 апреля 2018, 00:04

      ты прав , мужик , только во второй части своей реплики)))

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      Рейтинг: +652

      gunstilzit 6 апреля 2018, 20:24

      Адмирал ЯХ.

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      Рейтинг: +223

      Cupota 6 апреля 2018, 20:22

      А что, кто-то считает иначе?!

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