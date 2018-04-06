Бубнов считает, что у ЦСКА нет шансов на выход в полуфинал Лиги Европы

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах ЦСКА на выход в полуфинал Лиги Европы. Напомним, что в первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

«Шансы ЦСКА на проход? Их нет. «Арсенал» очень мотивирован, им нужно спасать сезон, поэтому они не расслабятся даже при таком комфортном преимуществе. Даю ЦСКА пять процентов, но по большому счету это – формальность.

Головин оставил очень приятное впечатление, думаю, он обратил на себя внимание в Европе. Был очень активен, дирижировал, разгонял атаки и, конечно, забил потрясающий гол», – сказал Бубнов.

Ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 12 апреля.