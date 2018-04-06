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  • Бубнов считает, что у ЦСКА нет шансов на выход в полуфинал Лиги Европы

Бубнов считает, что у ЦСКА нет шансов на выход в полуфинал Лиги Европы

6 апреля 2018, 20:11
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о шансах ЦСКА на выход в полуфинал Лиги Европы. Напомним, что в первом матче 1/4 финала армейцы проиграли «Арсеналу» со счетом 1:4.

«Шансы ЦСКА на проход? Их нет. «Арсенал» очень мотивирован, им нужно спасать сезон, поэтому они не расслабятся даже при таком комфортном преимуществе. Даю ЦСКА пять процентов, но по большому счету это – формальность.

Головин оставил очень приятное впечатление, думаю, он обратил на себя внимание в Европе. Был очень активен, дирижировал, разгонял атаки и, конечно, забил потрясающий гол», – сказал Бубнов.

Ответный матч между ЦСКА и «Арсеналом» состоится 12 апреля.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы ЦСКА Арсенал Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Cupota
1523035322
А что, кто-то считает иначе?!
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gunstilzit
1523035498
Адмирал ЯХ.
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Федя Кабак
1523037109
Все так считают. С таким составом и так выше головы прыгнули
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ЮНик
1523037476
Прямо Ванга, Нострадамус и осьминог Пауль - все три в одном Бубнове. Да я сам полжизни соседа и чужого поросенка ставлю на то, что и в Москве канониры двумя-тремя голами "дострелят загнанных коней". Чтоб те не мучались.
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Zenmaster
1523046404
Шанс есть -- 3 : 0 и пошли дальше !!!
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dddolphin
1523049833
Не, ну всё как обычно. Да, скорее мертв, чем жив. Но, если поправится и пройдет, то все те, кто читал ему заупокой, начнут сочинять и петь дифирамбы. Как удобно, так и ведем себя. Да? А мне за игру в Лондоне, не стыдно! Вот совсем! Да, все голы из-за их мастерства, но и из-за наших ошибок! И чем черт не шутит, шансы не потеряны! и пусть их всего 5% по мнению ниипаццо авторитетного футбольного менеджера, эти шансы есть. В конце концов, пример Барсы и ПСЖ, Ливерпуля и Милана, Сити и Ливерпуля в АПЛ, подтверждают, что футбол это игра. И мне, например, в отыгрыш Юве с 3-0 верится меньше, чем в отыгрыш ЦСКА с 4-1. Минусуйте, ага :)
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serppion
1523060413
Что нового сказал Бубен? Ничего! Кто-то сомневается, что коням придется туго? Что чудеса нет-нет да случаются, и в душе мы на них надеемся. Бубен свою задницу все-таки прикрыл, дав ЦСКА 5 процентов.
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DENIS20161993
1523080840
К сожалению так оно и есть как это не печально! Четвертьфинал это максимум в Лиге Европы для ЦСКА с таким составом!
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OfaZavr
1523087578
это сразу после игры было понятно.
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raritet
1523458793
Единственное нужно заметить что и Арсенал ныне никакой. В первой игре они столько косячили, что если не знать кто это на поле , можно было подумать тульский Арсенал только без Дзюбы....
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