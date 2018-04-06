В Москве на матче ЦСКА – «Арсенал» ожидается не более 200 английских болельщиков «канониров»

Глава официального фан-клуба «Арсенала» Александр Кротов сообщил, какое число болельщиков лондонского клуба стоит ожидать на ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с ЦСКА. По его информации, из Англии прибудут не более 200 поклонников «канониров». При на игре будут присутствовать фанаты красно-белых из России и Беларуси.

«Квота для болельщиков «Арсенала» на матч с ЦСКА составляет 1000 билетов. По моей информации, из Англии приедет не больше 200 человек. Российские поклонники «Арсенала» официально получили через фан-клуб 155 билетов. Также на матч приедет порядка 80 белорусов, также состоящие в официальном клубе болельщиков клуба. Поклонников «Арсенала», которые приобрели билеты на центральные трибуны, посчитать невозможно», – сказал Кротов.

Поединок ЦСКА – «Арсенал» состоится в четверг, 12 апреля. Напомним, первый матч, прошедший в Лондоне, завершился победой хозяев поля со счетом 4:1.