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    Хусаинов: «Не только «Спартаку» подсвистывают арбитры в РФПЛ»

    Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судьи помогают «Спартаку» в РФПЛ. Также он отметил, что нарушения трактуются арбитрами по-разному в отношении более сильных и слабых клубов.

    – Когда вы говорите, что гол в ворота «Спартака» могут не засчитать, намекаете на то, что ему судьи в чемпионате помогают?

    – (Смеется.) Конечно! Мы же видим. Штрафные, которых не было, ставят. Обидно было за «СКА-Хабаровск», когда он со «Спартаком» в Москве играл. Мой воспитанник Сашка Довбня ловил все, что можно было. Бывают такие матчи. Абсолютно никакого нарушения не было – вдруг штрафной. И не в одном матче такое бывает.

    – Кроме «Спартака», еще кому-нибудь в чемпионате подсвистывают?

    – Подсвистывают, это же видно. Есть солидные клубы. А есть типа «Амкара», «СКА-Хабаровска». Одни и те же нарушения трактуются по-разному.

    – То есть все в нашем футболе как всегда?

    – Да. Когда начинается второй круг, обостряется борьба за места в еврокубках и за выживание, все эти вещи «выползают». Болезнь передается из поколения в поколение.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    06.04.2018 13:43
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14

      am1975 7 апреля 2018, 13:05

      че хрень несет идиот немытым вот пеналь не поставили на луне
      и ни чего ,а он тут ноет нибось сам подсвистывал на воре и шапка
      горит.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 апреля 2018, 18:32

      какую-то фигню несет, был лучшего о нем мнения, а что касается штрафного в матче со Ска то нарушение было и это многие увидели и признали, сам фактами подтвердить не может предвзятое судейство а голословить каждый горазд.

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 апреля 2018, 18:25

      вспомни себя как сам свистел и сколько заработал на этом свистке живя припеваючи

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 апреля 2018, 15:45

      Если бы ни его друг Довбня ничего бы об этом не сказал.

      9
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      Рейтинг: +1691

      Соа́рес де Мора́ис 6 апреля 2018, 15:30

      Бред алкоголика, очередной

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 6 апреля 2018, 15:27

      Еще один злобный карлик...

      6
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 6 апреля 2018, 15:05

      Давай, про Израиль расскажи. Как ты там отличился.

      6
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 6 апреля 2018, 15:01

      Правильно сказал. Адекватные болельщики согласятся.

      3
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      Рейтинг: +160

      odin1973 6 апреля 2018, 14:58

      Получается ,что он сам сознался в том, что подсвистывал.... только пока деньги платили - молчал ,а теперь запел? Или сейчас запел потому что заплатили? При любых раскладах петух!

      7
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 6 апреля 2018, 14:46

      Сам ты свистун

      3
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