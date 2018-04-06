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  • Хусаинов: «Не только «Спартаку» подсвистывают арбитры в РФПЛ»

Хусаинов: «Не только «Спартаку» подсвистывают арбитры в РФПЛ»

6 апреля 2018, 13:43
12

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судьи помогают «Спартаку» в РФПЛ. Также он отметил, что нарушения трактуются арбитрами по-разному в отношении более сильных и слабых клубов.

– Когда вы говорите, что гол в ворота «Спартака» могут не засчитать, намекаете на то, что ему судьи в чемпионате помогают?

– (Смеется.) Конечно! Мы же видим. Штрафные, которых не было, ставят. Обидно было за «СКА-Хабаровск», когда он со «Спартаком» в Москве играл. Мой воспитанник Сашка Довбня ловил все, что можно было. Бывают такие матчи. Абсолютно никакого нарушения не было – вдруг штрафной. И не в одном матче такое бывает.

– Кроме «Спартака», еще кому-нибудь в чемпионате подсвистывают?

– Подсвистывают, это же видно. Есть солидные клубы. А есть типа «Амкара», «СКА-Хабаровска». Одни и те же нарушения трактуются по-разному.

– То есть все в нашем футболе как всегда?

– Да. Когда начинается второй круг, обостряется борьба за места в еврокубках и за выживание, все эти вещи «выползают». Болезнь передается из поколения в поколение.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (12)
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vladimir-7
1523013905
Ну вот хоть один сознался. Будогосскому нужно почитать, а то у нас всё в порядке. Всё объективно. Пи.добол.
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спартач-тверь
1523015213
Сам ты свистун
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odin1973
1523015928
Получается ,что он сам сознался в том, что подсвистывал.... только пока деньги платили - молчал ,а теперь запел? Или сейчас запел потому что заплатили? При любых раскладах петух!
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Отчаянный Пердун
1523016085
Правильно сказал. Адекватные болельщики согласятся.
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Урия Гип
1523016303
Давай, про Израиль расскажи. Как ты там отличился.
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a_who
1523017656
Еще один злобный карлик...
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Соа́рес де Мора́ис
1523017836
Бред алкоголика, очередной
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zigbert
1523018736
Если бы ни его друг Довбня ничего бы об этом не сказал.
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Полная Канистра
1523028356
вспомни себя как сам свистел и сколько заработал на этом свистке живя припеваючи
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OfaZavr
1523028745
какую-то фигню несет, был лучшего о нем мнения, а что касается штрафного в матче со Ска то нарушение было и это многие увидели и признали, сам фактами подтвердить не может предвзятое судейство а голословить каждый горазд.
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