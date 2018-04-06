Хусаинов: «Не только «Спартаку» подсвистывают арбитры в РФПЛ»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил, что судьи помогают «Спартаку» в РФПЛ. Также он отметил, что нарушения трактуются арбитрами по-разному в отношении более сильных и слабых клубов.

– Когда вы говорите, что гол в ворота «Спартака» могут не засчитать, намекаете на то, что ему судьи в чемпионате помогают?

– (Смеется.) Конечно! Мы же видим. Штрафные, которых не было, ставят. Обидно было за «СКА-Хабаровск», когда он со «Спартаком» в Москве играл. Мой воспитанник Сашка Довбня ловил все, что можно было. Бывают такие матчи. Абсолютно никакого нарушения не было – вдруг штрафной. И не в одном матче такое бывает.

– Кроме «Спартака», еще кому-нибудь в чемпионате подсвистывают?

– Подсвистывают, это же видно. Есть солидные клубы. А есть типа «Амкара», «СКА-Хабаровска». Одни и те же нарушения трактуются по-разному.

– То есть все в нашем футболе как всегда?

– Да. Когда начинается второй круг, обостряется борьба за места в еврокубках и за выживание, все эти вещи «выползают». Болезнь передается из поколения в поколение.