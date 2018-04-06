ЦСКА не выиграл матч, в котором отличился Головин. Такое произошло впервые

В четверг ЦСКА потерпел выездное поражение от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Автором единственного забитого мяча в составе армейцев стал полузащитник Александр Головин. Примечательно, что ранее красно-синие победили во всех 12 встречах, в которых отличился 21-летний хавбек.

Ко всему прочему Головин стал лучшим в ЦСКА по отборам (5), конструктивным передачам (43), а также и выиграл 12 из 17 единоборств.

Всего же ЦСКА выиграл 77 из 135 единоборств (57%), что является лучшим показателем команды во всех турнирах в нынешнем сезоне. Это на 7% выше среднего показателя по сезону и на 8% – в Лиге Европы.