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    ЦСКА не выиграл матч, в котором отличился Головин. Такое произошло впервые

    В четверг ЦСКА потерпел выездное поражение от «Арсенала» (1:4) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Автором единственного забитого мяча в составе армейцев стал полузащитник Александр Головин. Примечательно, что ранее красно-синие победили во всех 12 встречах, в которых отличился 21-летний хавбек.

    Ко всему прочему Головин стал лучшим в ЦСКА по отборам (5), конструктивным передачам (43), а также и выиграл 12 из 17 единоборств.

    Всего же ЦСКА выиграл 77 из 135 единоборств (57%), что является лучшим показателем команды во всех турнирах в нынешнем сезоне. Это на 7% выше среднего показателя по сезону и на 8% – в Лиге Европы.

    Источник: InStat

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    06.04.2018 12:46
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 апреля 2018, 13:56

      благодаря 57% игра казалась не столь безнадежной в атаке

      0
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 6 апреля 2018, 13:48

      да можно владеть 90 процентов времени и проиграть!!! играли профессионалы и команда нашего двора!!! если убрать легионеров- пешеходы !!!

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Александ1982 6 апреля 2018, 14:13

      У кого убрать легионеров? У Арсенала? Так матч не состоялся бы, у них в заявке только 6 англичан. Или ты про ЦСКА? Витиньо убрать и станет хуже? Или Миланова? 8 россиян на поле было. 9й вышел на замену. Ты вообще футболом увлекаешься или мимо проходил?)

      2
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 6 апреля 2018, 13:45

      ЦСКА играло неплохо но технический брак в моменты ударов по воротам просто ужасен все удары кроме штрафного Головина направленны были выше ворот.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 13:03

      к чему статистика??? все видели как 4-5 игроков обороны ЦСКА оставались в меньшинстве и их рвали , еще мало забили...
      вот такая физика у наших клубов! привыкли пешком по полю ходить , техника и скорость мышления - другая лига....

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > BAIv 6 апреля 2018, 13:42

      лимит ужесточат и вообще ползать начнут...

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > BAIv 6 апреля 2018, 13:47

      Скорость мышления говоришь? ХА!

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > Viktor781 6 апреля 2018, 13:49

      они что еще думают)))) ?

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > Александ1982 6 апреля 2018, 14:04

      Видимо предполагается, что ДА.

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