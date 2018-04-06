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    «Лужники» будут застрахованы на время ЧМ-2018 на 36,7 миллиарда

    Завершился конкурс на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» и сопутствующих объектов в ходе проведения ЧМ-2018. Победу в нем одержала компания «Ингосстрах».

    Страховая сумма по договору составляет 36,7 миллиарда рублей. «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 миллиона (при начальной цене контракта 44,7 миллиона).

    Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года. Страхователем выступает ГБУ города Москвы «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма города Москвы.

    Источник: ТАСС

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    06.04.2018 11:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 9 апреля 2018, 18:48

      Черчесова надо застроховать от будущего позора....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      лёха м 6 апреля 2018, 14:21

      БОЯТСЯ ЧТО РАЗБЕРУТ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 13:36

      премиальные менеджера ? и сумма отката хорошие

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: -12

      sport1801 6 апреля 2018, 12:01

      Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 6 апреля 2018, 11:41

      Халява. При введении в эксплуатацию нужно иметь все работоспособные системы пожаротушения. Т.е. шансы полноценного пожара минимальные. А за полтора месяца страховая получит 33,5 миллиона.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > bset 6 апреля 2018, 13:38

      хороший бизнес, как всегда не входят природные катаклизмы ......

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 6 апреля 2018, 11:41

      ночью когда футбола не будет, обязательно взорвут или подожгут!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Павел Буре 6 апреля 2018, 13:28

      тоже так думаю, а то зачем страховать на такой период.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 апреля 2018, 11:35

      А болельщикам тоже надо будет страховку оформлять на каждый матч?

      0
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