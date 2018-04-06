«Лужники» будут застрахованы на время ЧМ-2018 на 36,7 миллиарда

Завершился конкурс на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» и сопутствующих объектов в ходе проведения ЧМ-2018. Победу в нем одержала компания «Ингосстрах».

Страховая сумма по договору составляет 36,7 миллиарда рублей. «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 миллиона (при начальной цене контракта 44,7 миллиона).

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года. Страхователем выступает ГБУ города Москвы «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма города Москвы.