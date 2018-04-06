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  • «Лужники» будут застрахованы на время ЧМ-2018 на 36,7 миллиарда

«Лужники» будут застрахованы на время ЧМ-2018 на 36,7 миллиарда

6 апреля 2018, 11:24
9

Завершился конкурс на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона «Лужники» и сопутствующих объектов в ходе проведения ЧМ-2018. Победу в нем одержала компания «Ингосстрах».

Страховая сумма по договору составляет 36,7 миллиарда рублей. «Ингосстрах» получит по этому договору 33,5 миллиона (при начальной цене контракта 44,7 миллиона).

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года. Страхователем выступает ГБУ города Москвы «Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий» департамента спорта и туризма города Москвы.

Источник: ТАСС
Чемпионат мира
Комментарии (9)
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Старикан
1523003748
А болельщикам тоже надо будет страховку оформлять на каждый матч?
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Павел Буре
1523004069
ночью когда футбола не будет, обязательно взорвут или подожгут!
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bset
1523004085
Халява. При введении в эксплуатацию нужно иметь все работоспособные системы пожаротушения. Т.е. шансы полноценного пожара минимальные. А за полтора месяца страховая получит 33,5 миллиона.
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sport1801
1523005280
Пpогнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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BAIv
1523010995
премиальные менеджера ? и сумма отката хорошие
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лёха м
1523013694
БОЯТСЯ ЧТО РАЗБЕРУТ?
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qwera 1969
1523288919
Черчесова надо застроховать от будущего позора....
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