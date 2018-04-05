Семак: «Возвращение в «Зенит»? Я не знаю новое руководство. Такого варианта не существует»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Зенит».

— Журналисты сватали вас в «Зенит». Мол, Семака пестуют, лелеют, ведут и берегут для Питера. Он должен стать первым русским тренером «Зенита» за долгое время. Как вы к этому относились?

— Спокойно. Потому что это не так. Какая-то связь у меня лично была с Максимом Львовичем Митрофановым и с Александром Валерьевичем Дюковым. Я с ними контактировал, с ними была догворенность, что если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь. С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с клубами нет.

— Почему нет взаимоотношений?

— Мы незнакомы. Новое руководство я не знаю. Если раньше понятно было, что в случае необходимости я могу вернуться, то сейчас такого варианта не существует. Никаких договоренностей уже нет.

— Хорошо. А вернуться хочется?

— Хочется развиваться. Хочется двигаться вперед. Но я понимаю: одно дело – мой аппетит, другое дело – жизненные реалии.

Семак работал в санкт-петербургском клубе с 2013 по 2016 год. Он был помощником Лучано Спаллетти, Андре Вилаш-Боаша, Мирчи Луческу, а также исполняющим обязанности главного тренера.