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    Семак: «Возвращение в «Зенит»? Я не знаю новое руководство. Такого варианта не существует»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Зенит».

    — Журналисты сватали вас в «Зенит». Мол, Семака пестуют, лелеют, ведут и берегут для Питера. Он должен стать первым русским тренером «Зенита» за долгое время. Как вы к этому относились?

    — Спокойно. Потому что это не так. Какая-то связь у меня лично была с Максимом Львовичем Митрофановым и с Александром Валерьевичем Дюковым. Я с ними контактировал, с ними была догворенность, что если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь. С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с клубами нет.

    — Почему нет взаимоотношений?

    — Мы незнакомы. Новое руководство я не знаю. Если раньше понятно было, что в случае необходимости я могу вернуться, то сейчас такого варианта не существует. Никаких договоренностей уже нет.

    — Хорошо. А вернуться хочется?

    — Хочется развиваться. Хочется двигаться вперед. Но я понимаю: одно дело – мой аппетит, другое дело – жизненные реалии.

    Семак работал в санкт-петербургском клубе с 2013 по 2016 год. Он был помощником Лучано Спаллетти, Андре Вилаш-Боаша, Мирчи Луческу, а также исполняющим обязанности главного тренера.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    05.04.2018 19:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 6 апреля 2018, 19:51

      Показатель который говорит о многом, Богданыч был помощником у трех тренеров зенита..... и это за три года!!! Три года Карл!!!!!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 апреля 2018, 13:34

      хорошая формулировка о фурсенко самая мягкая из возможных .... не знать его.
      Сергей Богданович очень дипломатично!

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 6 апреля 2018, 00:58

      Всё равно будем надеяться -- гл. тренер Зенита -- Семак !!!

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 апреля 2018, 21:42

      адекватно рассуждает

      2
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      Рейтинг: +3955

      Kollljan 5 апреля 2018, 21:36

      В конце сезона Манчини вылетит из Зенита в месте с Фурсенко. Однозначно!

      1
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      Рейтинг: +17757

      paracetamol 5 апреля 2018, 21:20

      Какой Фурса? Решение Миллер будет принимать, лично!

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 5 апреля 2018, 20:49

      Лукавит! С Фурсенко допустим не знаком, а с Малафеевым они наверняка где-то пересекались!?!? Играя в одно время за один клуб. Или Малафеев не новое руководство?

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Отчаянный Пердун 5 апреля 2018, 22:12

      Малофеев ничего не решает,он зеленый в руководстве,тем более о назначении тренера,(про игроков ещё могут у него спросить),

      1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > petrucho-spb 6 апреля 2018, 00:10

      У нас в стране если знаком или в кабинет вхож, то блат!!! Это мы с тобой не знаем ни Фурсенко ни Малафеев.

      1
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 5 апреля 2018, 19:58

      Если коротко: Фурсенко и ему подобных даже близко к спорту не подпускать!

      8
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 5 апреля 2018, 19:52

      Что-то вериться с трудом, что он с Фурсенко не знаком.

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 5 апреля 2018, 19:42

      Богданыч, как бы не сложилось, успехов тебе!

      7
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