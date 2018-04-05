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  • Семак: «Возвращение в «Зенит»? Я не знаю новое руководство. Такого варианта не существует»

Семак: «Возвращение в «Зенит»? Я не знаю новое руководство. Такого варианта не существует»

5 апреля 2018, 19:40
12

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал слухи о возможном возвращении в «Зенит».

— Журналисты сватали вас в «Зенит». Мол, Семака пестуют, лелеют, ведут и берегут для Питера. Он должен стать первым русским тренером «Зенита» за долгое время. Как вы к этому относились?

— Спокойно. Потому что это не так. Какая-то связь у меня лично была с Максимом Львовичем Митрофановым и с Александром Валерьевичем Дюковым. Я с ними контактировал, с ними была догворенность, что если я вдруг буду нужен «Зениту» в любом качестве, я возвращаюсь. С приходом Сергея Александровича Фурсенко потребность в Семаке отпала автоматически. Поэтому все разговоры на тему возвращения на данный момент абсолютно беспочвенны. Я не знаю новое руководство абсолютно. И никаких договоренностей на данный момент с клубами нет.

— Почему нет взаимоотношений?

— Мы незнакомы. Новое руководство я не знаю. Если раньше понятно было, что в случае необходимости я могу вернуться, то сейчас такого варианта не существует. Никаких договоренностей уже нет.

— Хорошо. А вернуться хочется?

— Хочется развиваться. Хочется двигаться вперед. Но я понимаю: одно дело – мой аппетит, другое дело – жизненные реалии.

Семак работал в санкт-петербургском клубе с 2013 по 2016 год. Он был помощником Лучано Спаллетти, Андре Вилаш-Боаша, Мирчи Луческу, а также исполняющим обязанности главного тренера.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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RotBerg
1522946573
Богданыч, как бы не сложилось, успехов тебе!
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Bivaliy67
1522947165
Что-то вериться с трудом, что он с Фурсенко не знаком.
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Gornostay
1522947482
Если коротко: Фурсенко и ему подобных даже близко к спорту не подпускать!
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Отчаянный Пердун
1522950575
Лукавит! С Фурсенко допустим не знаком, а с Малафеевым они наверняка где-то пересекались!?!? Играя в одно время за один клуб. Или Малафеев не новое руководство?
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paracetamol
1522952445
Какой Фурса? Решение Миллер будет принимать, лично!
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Kollljan
1522953373
В конце сезона Манчини вылетит из Зенита в месте с Фурсенко. Однозначно!
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Jenea83
1522953752
адекватно рассуждает
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Zenmaster
1522965529
Всё равно будем надеяться -- гл. тренер Зенита -- Семак !!!
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BAIv
1523010873
хорошая формулировка о фурсенко самая мягкая из возможных .... не знать его. Сергей Богданович очень дипломатично!
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Alex ostrov
1523033465
Показатель который говорит о многом, Богданыч был помощником у трех тренеров зенита..... и это за три года!!! Три года Карл!!!!!!!
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