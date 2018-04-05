Венесуэльский клуб расстался с двумя игроками, издевавшимися над котом

Защитник венесуэльской «Сулии» Эдуин Керо и полузащитник Давид Баррето покинули команду по причине издевательского отношения к животным, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Керо на своей странице в инстаграме опубликовал фото, на которых он растягивает кота за лапы в разные стороны, а после бросает его с высоты на асфальт.

«Сулия» провела внутреннее расследование, по итогам которого было принято решение расторгнуть контракты с обоими футболистами. Кроме того, клуб посоветовал игрокам обратиться за психологической помощью.

«Давид Баррето и Эдуин Керо уволены за нарушение внутренних правил команды: они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых нашим советом директоров», – говорится в заявлении «Сулии».