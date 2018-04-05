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    Венесуэльский клуб расстался с двумя игроками, издевавшимися над котом

    Защитник венесуэльской «Сулии» Эдуин Керо и полузащитник Давид Баррето покинули команду по причине издевательского отношения к животным, сообщается на официальном сайте клуба.

    Ранее Керо на своей странице в инстаграме опубликовал фото, на которых он растягивает кота за лапы в разные стороны, а после бросает его с высоты на асфальт.

    «Сулия» провела внутреннее расследование, по итогам которого было принято решение расторгнуть контракты с обоими футболистами. Кроме того, клуб посоветовал игрокам обратиться за психологической помощью.

    «Давид Баррето и Эдуин Керо уволены за нарушение внутренних правил команды: они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых нашим советом директоров», – говорится в заявлении «Сулии».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2018 16:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 апреля 2018, 18:32

      совсем больные, вот бы и сними проделать то же самое в наказание.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 апреля 2018, 17:38

      я статистику посмотрел обоих. у одного нет ни какой практики игровой, второй сыграл 4 из 10 игр нынешнего сезона. решили игровое время компенсировать издевательством над бедным животным. обоим по 20 лет, тот самый возраст, когда в голове еще насрано, но пора уже формировать свою личность. в общем пятнышко себе они нарисовали темное.

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 5 апреля 2018, 17:37

      П********** Г********* Х****** В****************** Е**********************!!

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      Рейтинг: +2888

      absent32 5 апреля 2018, 17:34

      их бы еще так же растянуть и об асфальт!!!

      3
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 5 апреля 2018, 17:13

      ублюдки

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 апреля 2018, 16:31

      еще бы по е..лу им не мешает дать

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