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  • Венесуэльский клуб расстался с двумя игроками, издевавшимися над котом

Венесуэльский клуб расстался с двумя игроками, издевавшимися над котом

5 апреля 2018, 16:16
6

Защитник венесуэльской «Сулии» Эдуин Керо и полузащитник Давид Баррето покинули команду по причине издевательского отношения к животным, сообщается на официальном сайте клуба.

Ранее Керо на своей странице в инстаграме опубликовал фото, на которых он растягивает кота за лапы в разные стороны, а после бросает его с высоты на асфальт.

«Сулия» провела внутреннее расследование, по итогам которого было принято решение расторгнуть контракты с обоими футболистами. Кроме того, клуб посоветовал игрокам обратиться за психологической помощью.

«Давид Баррето и Эдуин Керо уволены за нарушение внутренних правил команды: они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых нашим советом директоров», – говорится в заявлении «Сулии».

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Публикация от text (@fernando__bello)

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир
Комментарии (6)
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Asbjorn
1522935102
еще бы по е..лу им не мешает дать
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Karpathian
1522937585
ублюдки
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absent32
1522938853
их бы еще так же растянуть и об асфальт!!!
Ответить
спартач-тверь
1522939034
П********** Г********* Х****** В****************** Е**********************!!
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absent32
1522939087
я статистику посмотрел обоих. у одного нет ни какой практики игровой, второй сыграл 4 из 10 игр нынешнего сезона. решили игровое время компенсировать издевательством над бедным животным. обоим по 20 лет, тот самый возраст, когда в голове еще насрано, но пора уже формировать свою личность. в общем пятнышко себе они нарисовали темное.
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OfaZavr
1522942342
совсем больные, вот бы и сними проделать то же самое в наказание.
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