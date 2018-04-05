Гришин: «Если ЦСКА проиграет «Арсеналу» 0:1 в Лондоне, то ничего страшного. А вот если крупнее…»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейцы имеют шанс на достойное выступление в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом», если подойдут к игре в оптимальном состоянии. Также от подчеркнул, что счет 0:1 в Лондоне станет хорошим результатом для подопечных Виктора Гончаренко.

– Армейцы способны на сенсацию в Лондоне?

– Думаю, да. Мы же в 1992 году победили «Барселону». Если ребята сыграют так же, как с «Лионом» на выезде, то шансы пройти англичан у ЦСКА есть. Тут еще важно то, как наша команда готова к матчу. Если подойдет в оптимальном состоянии, значит, все будет нормально.

– Головин сверхмотивирован? Ведь хавбек входит в сферу интересов «Арсенала».

– Все сейчас говорят об Александре, но не только у него будет высочайшая мотивация – и у Набабкина, и у Березуцких. Это же не рядовая игра. Шанс показать себя главному тренеру «Арсенала» есть и у других: Щенникова, который еще молод, Кучаева.

– Ваш прогноз: как закончится встреча?

– Если быть объективным, счет, скорее, будет в пользу хозяев. Это выездной матч и англичане получат мощную поддержку болельщиков. Если ЦСКА уступит 0:1, то ничего страшного. А вот если крупнее, то отыграться дома будет трудно. Конечно, неплохо бы забить на поле соперника.

Встреча «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.