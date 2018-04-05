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  • Гришин: «Если ЦСКА проиграет «Арсеналу» 0:1 в Лондоне, то ничего страшного. А вот если крупнее…»

Гришин: «Если ЦСКА проиграет «Арсеналу» 0:1 в Лондоне, то ничего страшного. А вот если крупнее…»

5 апреля 2018, 12:10
7

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейцы имеют шанс на достойное выступление в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом», если подойдут к игре в оптимальном состоянии. Также от подчеркнул, что счет 0:1 в Лондоне станет хорошим результатом для подопечных Виктора Гончаренко.

– Армейцы способны на сенсацию в Лондоне?

– Думаю, да. Мы же в 1992 году победили «Барселону». Если ребята сыграют так же, как с «Лионом» на выезде, то шансы пройти англичан у ЦСКА есть. Тут еще важно то, как наша команда готова к матчу. Если подойдет в оптимальном состоянии, значит, все будет нормально.

– Головин сверхмотивирован? Ведь хавбек входит в сферу интересов «Арсенала».

– Все сейчас говорят об Александре, но не только у него будет высочайшая мотивация – и у Набабкина, и у Березуцких. Это же не рядовая игра. Шанс показать себя главному тренеру «Арсенала» есть и у других: Щенникова, который еще молод, Кучаева.

– Ваш прогноз: как закончится встреча?

– Если быть объективным, счет, скорее, будет в пользу хозяев. Это выездной матч и англичане получат мощную поддержку болельщиков. Если ЦСКА уступит 0:1, то ничего страшного. А вот если крупнее, то отыграться дома будет трудно. Конечно, неплохо бы забить на поле соперника.

Встреча «Арсенал» – ЦСКА состоится сегодня в Лондоне и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Арсенал ЦСКА Гришин Александр
Комментарии (7)
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Cupota
1522920875
Верю в ЦСКА! Ставлю на "Арсенал" и крупную победу. Не подведите, поленья!
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polt
1522921080
Большая ответственность на ЦСКА, не выдержат, сломаются морально.
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Полная Канистра
1522923896
давайте кони не подведите копытами их надеемся на удачный исход
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Nerlinger
1522925285
Удачи ЦСКА!!!
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Viper for CSKA
1522925446
Поражение вообще не станет позором, если сыграют в свою силу, достойно и постараются себя показать. А вот Арсеналу грозит настоящий позор, если не будет победы, так что они будут под серьезным давлением, что может стать определяющим фактором, особенно учитывая, какие нытики там играют. Так что главное для армейцев- не пропустить быстрый гол, в этом случае Арсеналу психологически будет тяжелее с каждой минутой.
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sport1601
1522931341
Прогнозы футбольных матчeй -> bets-info.ru
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