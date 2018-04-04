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    Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Рому», римляне дважды забили в свои ворота

    «Барселона» обыграла «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

    В составе римлян хавбек Даниэле Де Росси и защитник Костас Манолас забили голы в свои ворота. У каталонцев отличился защитник Жерар Пике и нападающий Луис Суарес. Единственный гол в ворота «Барселоны» забил форвард Эдин Джеко.

    Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

    Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Росси (в свои ворота), 38; 2:0 – Манолас (в свои ворота), 55; 3:0 – Пике, 59; 3:1 – Джеко, 80; 4:1 – Суарес, 87.

    Календарь Лиги чемпионов

    Таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2018 23:34
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:35

      Здесь все по делу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 5 апреля 2018, 08:02

      Странно как-то: римляне забили больше и проиграли!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      Lionel Andrés Messi Cucci 5 апреля 2018, 01:59

      Nuestro equipo jugó bien hoy. Estoy contento.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 5 апреля 2018, 01:56

      Вполне ожидаемо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +230

      whitecoal 5 апреля 2018, 01:02

      Как всегда ни два ни полтора, бомбардир, блин, ну состав то уж можно написать. Не смотрел игру, не получилось, придётся на другом сайте смотреть. Ну что, блин, за недосайт какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      Dmitri Spektor 5 апреля 2018, 00:59

      +

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4454

      Snek 5 апреля 2018, 00:51

      чёт 4 первых матча сыграли и везде ответные без интриги остались, какая-то камерно-однообразная в этом году ЛЧ, даже удивившая Севилья нифига не удивила, скорее не удивило как Маур с МЮ обосрался и своей армией понтов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      G Man 5 апреля 2018, 00:47

      Нашли точку G.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 5 апреля 2018, 00:00

      Всё предсказуемо...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 4 апреля 2018, 23:41

      Щас будет бомбить у Глоров!!!!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Football06 4 апреля 2018, 23:42

      это ты про себя среаловский глорик?

      -2
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА > dinar7777dinar 5 апреля 2018, 00:18

      Он как бы за Барсу болеет если ты не знал, глорик тут один Татарин за Цска.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Football06 5 апреля 2018, 00:51

      сорри !

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 > dinar7777dinar 5 апреля 2018, 07:28

      Среаловским называть будешь когда буду похож на голубого, а пока что я болею за Барсу и вроде бы не писал так что вот я унижаю фанов Барсы, и ха языком лучше следи

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