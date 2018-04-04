Лига чемпионов. «Барселона» разгромила «Рому», римляне дважды забили в свои ворота

«Барселона» обыграла «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.

В составе римлян хавбек Даниэле Де Росси и защитник Костас Манолас забили голы в свои ворота. У каталонцев отличился защитник Жерар Пике и нападающий Луис Суарес. Единственный гол в ворота «Барселоны» забил форвард Эдин Джеко.

Лига Чемпионов. 1/4 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Рома (Италия) – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Де Росси (в свои ворота), 38; 2:0 – Манолас (в свои ворота), 55; 3:0 – Пике, 59; 3:1 – Джеко, 80; 4:1 – Суарес, 87.

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