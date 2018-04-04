Гончаренко: «Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон? Хочет игру посмотреть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

– Мхитарян сказал, что ЦСКА сейчас стал сильнее. Согласны?

– Задача любого тренера – сохранять команду на уровне выше среднего на протяжении сезона. Снижение игры и результатов возможно, но надо выжимать из команды все.

– Вы смотрели матч «Арсенала» с ЦСКА 2006 года, когда команды сыграли в нулевую ничью?

– Я смотрел, но нюансы стерлись. Помню матч в Москве. В том сезоне вообще была феерия у Даниэля Карвальо.

– Осенью вы общались с Моуринью на английском. Сейчас ваш уровень языка улучшился?

– На тот момент у меня было 52 слова, то сейчас 62. Если этого хватит, то, вполне возможно, пообщаемся с Венгером.

– Почему ЦСКА на выезде в Лиге Европы играет лучше, чем дома?

– У нас нет особой подготовки к гостевым играм. Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние. Как только ввязываемся в более открытую игру, она становится более качественной с нашей стороны, более атакующим.

– С вами летел бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Зачем?

– Он хочет с нами игру посмотреть. И у него дела здесь.

Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.