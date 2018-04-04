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    Гончаренко: «Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон? Хочет игру посмотреть»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

    – Мхитарян сказал, что ЦСКА сейчас стал сильнее. Согласны?

    – Задача любого тренера – сохранять команду на уровне выше среднего на протяжении сезона. Снижение игры и результатов возможно, но надо выжимать из команды все.

    – Вы смотрели матч «Арсенала» с ЦСКА 2006 года, когда команды сыграли в нулевую ничью?

    – Я смотрел, но нюансы стерлись. Помню матч в Москве. В том сезоне вообще была феерия у Даниэля Карвальо.

    – Осенью вы общались с Моуринью на английском. Сейчас ваш уровень языка улучшился?

    – На тот момент у меня было 52 слова, то сейчас 62. Если этого хватит, то, вполне возможно, пообщаемся с Венгером.

    – Почему ЦСКА на выезде в Лиге Европы играет лучше, чем дома?

    – У нас нет особой подготовки к гостевым играм. Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние. Как только ввязываемся в более открытую игру, она становится более качественной с нашей стороны, более атакующим.

    – С вами летел бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Зачем?

    – Он хочет с нами игру посмотреть. И у него дела здесь.

    Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 22:23
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 6 апреля 2018, 05:04

      – С вами летел бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Зачем?

      – Он хочет с нами игру посмотреть. И у него дела здесь.------ Лёня либо халявщик , решивший слетать в Лондон за счёт армейского клуба, либо трусишка , боящийся появляться в Англии как частное лицо, либо тоже под санкциями

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 5 апреля 2018, 09:05

      Удачи вам, покажите красивую и классную игру

      2
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    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 5 апреля 2018, 07:36

      Удачи...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 5 апреля 2018, 00:35

      на халяву кататься все любят...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 апреля 2018, 23:28

      Не надо было брать с собой Слуцкого, он не фартовый для Англии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 4 апреля 2018, 22:40

      Виктор Михайлович! Надо было честно сказать: настоящим мастерам нужны хорошие футбольные поля, а не картофельные, как на некоторых стадионах в России! :-)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > cska-62 4 апреля 2018, 23:41

      в Колхозе Ростов

      1
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > вместе с ЦСКА 5 апреля 2018, 09:44

      вот посмотришь как тебе вместе с твоим цска арсенал в нос пукнет и никакое поле тебя не спасёт

      0
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      Рейтинг: +139

      богатяновский > вместе с ЦСКА 6 апреля 2018, 01:36

      ну что обтёрся городской пойди штаны ещё переодень

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 4 апреля 2018, 22:28

      денег на билет нет, все пропил

      1
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