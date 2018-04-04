Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гончаренко: «Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон? Хочет игру посмотреть»

Гончаренко: «Слуцкий полетел с ЦСКА в Лондон? Хочет игру посмотреть»

4 апреля 2018, 22:23
10

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала».

– Мхитарян сказал, что ЦСКА сейчас стал сильнее. Согласны?

– Задача любого тренера – сохранять команду на уровне выше среднего на протяжении сезона. Снижение игры и результатов возможно, но надо выжимать из команды все.

– Вы смотрели матч «Арсенала» с ЦСКА 2006 года, когда команды сыграли в нулевую ничью?

– Я смотрел, но нюансы стерлись. Помню матч в Москве. В том сезоне вообще была феерия у Даниэля Карвальо.

– Осенью вы общались с Моуринью на английском. Сейчас ваш уровень языка улучшился?

– На тот момент у меня было 52 слова, то сейчас 62. Если этого хватит, то, вполне возможно, пообщаемся с Венгером.

– Почему ЦСКА на выезде в Лиге Европы играет лучше, чем дома?

– У нас нет особой подготовки к гостевым играм. Выездные матчи у нас более открытые, чем домашние. Как только ввязываемся в более открытую игру, она становится более качественной с нашей стороны, более атакующим.

– С вами летел бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Зачем?

– Он хочет с нами игру посмотреть. И у него дела здесь.

Матч «Арсенал» – ЦСКА начнется завтра в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы ЦСКА Арсенал Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
трениришко
1522870105
денег на билет нет, все пропил
Ответить
cska-62
1522870833
Виктор Михайлович! Надо было честно сказать: настоящим мастерам нужны хорошие футбольные поля, а не картофельные, как на некоторых стадионах в России! :-)))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1522873698
Не надо было брать с собой Слуцкого, он не фартовый для Англии.
Ответить
vovan55
1522877721
на халяву кататься все любят...
Ответить
Obi Wan
1522902971
Удачи...
Ответить
Stavropolets
1522908358
Удачи вам, покажите красивую и классную игру
Ответить
нейтральныйкакникто
1522980242
– С вами летел бывший тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Зачем? – Он хочет с нами игру посмотреть. И у него дела здесь.------ Лёня либо халявщик , решивший слетать в Лондон за счёт армейского клуба, либо трусишка , боящийся появляться в Англии как частное лицо, либо тоже под санкциями
Ответить
Главные новости
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
3
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
1
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+