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  • Уткин назвал ложью намерение Дзюбы заплатить деньги за участие в игре с «Зенитом»

Уткин назвал ложью намерение Дзюбы заплатить деньги за участие в игре с «Зенитом»

4 апреля 2018, 20:08
14

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы заплатить штраф за участие в матче с «Зенитом». Напомним, что права на футболиста принадлежат санкт-петербургскому клубу.

«Это ложь, что Дзюба решился заплатить деньги из своего кармана ради выхода на поле в матче против «Зенита». Шатов тоже отказался от определенных денег. Он сделал это, чтобы играть во всех матчах за «Краснодар».

А Дзюба об этом изначально не подумал, а мы эту ситуацию сейчас обсуждаем. Сейчас Дзюба – это в первую очередь профессионал хайпа, а уже только потом он является профессионалом футбола», – сказал Уткин.

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (14)
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raritet
1522862230
На мой взгляд, вот как раз профессионализма нашим футболистам и не хватает. Вот вчерашний матч Ювентус- Реал показал профессионала Роналду. Кто как бы к нему не относился, а отношение у человека к делу профессиональное. Хотя и он, уже много добившись, мог бы как Кержаков повесить бутсы в сарае и чесать пузо наполненное пивом. Ан нет . Человек трудится и своим трудом радует зрителя, да так, что даже болельщики противника аплодируют мастерству. Весь "профессионализм" Дзюбы в зарплате. Это да. Она для профессионалов высокого уровня.
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shinnik
1522862493
Василий Вячеславович или протрезвел,или сменил тактику или .. в общем.." грамотно излагает собака,учитесь,Киса"(с)
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пряник929
1522865534
А вот поглядим....
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ОЛЕГ К.
1522866045
Вася спецом провоцирует Дзюбу, чтобы тот заплатил и играл.Хочет посмотреть, что из этого выйдет.
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Garrincha58
1522870754
да насрать выйдет он на поле или нет подумаешь великий мастер
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Viktor781
1522913245
Вася, выпусти его, пусть побегает. Интересно на это дерево глянуть.
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zigbert
1522922858
Будем ждать ответ Дзюбы.
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Юрий Крутько
1522935310
Уткина понесло,злобного акцента, в последнее время, слишком много...
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Юрий Крутько
1522935442
Уверен(думаю большинство таких)-Артём сдержит своё слово!
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gari69
1522937122
Лучше бы денег репетитору заплатил, что бы играть подучил
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