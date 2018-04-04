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    Уткин назвал ложью намерение Дзюбы заплатить деньги за участие в игре с «Зенитом»

    Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы заплатить штраф за участие в матче с «Зенитом». Напомним, что права на футболиста принадлежат санкт-петербургскому клубу.

    «Это ложь, что Дзюба решился заплатить деньги из своего кармана ради выхода на поле в матче против «Зенита». Шатов тоже отказался от определенных денег. Он сделал это, чтобы играть во всех матчах за «Краснодар».

    А Дзюба об этом изначально не подумал, а мы эту ситуацию сейчас обсуждаем. Сейчас Дзюба – это в первую очередь профессионал хайпа, а уже только потом он является профессионалом футбола», – сказал Уткин.

    Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.

    Источник: Спорт FM

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    04.04.2018 20:08
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +512

      gari69 5 апреля 2018, 17:05

      Лучше бы денег репетитору заплатил, что бы играть подучил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 апреля 2018, 16:37

      Уверен(думаю большинство таких)-Артём сдержит своё слово!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 5 апреля 2018, 16:35

      Уткина понесло,злобного акцента, в последнее время, слишком много...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:07

      Будем ждать ответ Дзюбы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 5 апреля 2018, 10:27

      Вася, выпусти его, пусть побегает. Интересно на это дерево глянуть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 4 апреля 2018, 22:56

      ребячество какое-то..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 22:39

      да насрать выйдет он на поле или нет подумаешь великий мастер

      3
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      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Garrincha58 4 апреля 2018, 22:47

      Арсенал - пик его мастерства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > minaev23 5 апреля 2018, 17:17

      Еще раз задаю вопрос - ты будешь просто так минусовать каждый мой отзыв? Ты обиженный?Или ...

      -1
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 апреля 2018, 22:15

      Очередная утка от Уткина.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 4 апреля 2018, 21:20

      Вася спецом провоцирует Дзюбу, чтобы тот заплатил и играл.Хочет посмотреть, что из этого выйдет.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 апреля 2018, 21:12

      А вот поглядим....

      1
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