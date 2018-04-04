Уткин назвал ложью намерение Дзюбы заплатить деньги за участие в игре с «Зенитом»

Комментатор Василий Уткин поделился мнением о намерении форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы заплатить штраф за участие в матче с «Зенитом». Напомним, что права на футболиста принадлежат санкт-петербургскому клубу.

«Это ложь, что Дзюба решился заплатить деньги из своего кармана ради выхода на поле в матче против «Зенита». Шатов тоже отказался от определенных денег. Он сделал это, чтобы играть во всех матчах за «Краснодар».

А Дзюба об этом изначально не подумал, а мы эту ситуацию сейчас обсуждаем. Сейчас Дзюба – это в первую очередь профессионал хайпа, а уже только потом он является профессионалом футбола», – сказал Уткин.

Матч 27-го тура РФПЛ «Арсенал» – «Зенит» состоится 22 апреля.