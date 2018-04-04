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    Президент «Урала»: «Частными клубами мы убьем наш футбол»

    Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал инициативу президента ЦСКА Евгения Гинера прекратить финансирование клубов России за счет бюджетных средств. Как было отмечено, в таком случае существует огромный риск полного упадка отечественного футбола.

    «Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россети» – тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь «пляшем» от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока нет ажиотажа.

    Сейчас футбол – социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы», – сказал Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.04.2018 15:26
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +630

      garet12222 5 апреля 2018, 17:09

      неужели вы думаете, что забрав деньги у футбольных клубов, эти деньги пойдут на социальные нужды, дороги, больницы и прочее? да хренушки! найдутся тысячи причин для распила! вам по 5 лет, комментаторы под этой статьёй? чего глупости пишете. какая на хрен испания, англия, германия и прочие страны с частным футболом? там в таком количестве не воруют, там страны со среднюю российскую область или республику, всё прозрачно. там налоги огромныё, но и зп, пенсии, соц выплаты велики. жители могут себе позволить на 30-70 евро билеты, а мы нет. вот и не окупятся клубы сразу.
      давайте сразу заберем нефтегазовые кормушки зенита и спартака, аэрофлот у цска и тд.

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > garet12222 5 апреля 2018, 19:11

      Да иди ты в ...опу со своей истерикой. Неправильные вещи надо исправлять, а не уговаривать других, что это сделать невозможно. Иди убейся с горя, агитатор :))

      -1
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 5 апреля 2018, 13:28

      Аэрофлот и Россети в том то и дело что спонсоры( как скажем Альянц или Карлсберг) , а не доноры . Видимо господин Иванов имеет недостаток образования.

      0
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      Рейтинг: +37

      Stemtigor 4 апреля 2018, 19:34

      Какой футбол может умереть то как играют в Рфпл у меня вызывает только чувство отвращения. По мне не одна копейка из бюджета не должно идти на содержание этих клубов И корумпированных руководителей. Лучше пускай будет даже 5 команд чем платить за то что вызывает отвращение

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 апреля 2018, 17:14

      тырить меньше надо и зарпл. себе и чинушам урежьте тогда бы и на футбол хватило бы

      7
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 4 апреля 2018, 16:54

      Во всём цивилизованном мире клубы частные и при этом футбол отличный. А такой "государственный", скучный и не зрелищный,пусть лучше " умрёт ". Вот если станет наш футбол частным,тогда этот г-н будет бороться за деньги от тв трансляций,а не говорить " дайте миллиард",никто ему не обязан давать - заработай!

      9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2018, 16:52

      Г.Иванов, забеспокоился, от госкормушки отрывают. Самим зарабатывать надо.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 апреля 2018, 16:50

      Неужели никто не видит что Иванов простофан и дилетант лишь бы карманы набить батвой присосался к футбольной кормушке и все кто за гос. финансирование футбольных клубов это воры и преступники их пора уже сажать в Магадан и развивать там футбол

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 апреля 2018, 16:18

      Иванов+кормушка=хорошо. Иванов - кормушка= плохо :)))

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 4 апреля 2018, 16:07

      А так получается, что одни государственные клубы играют с другими государственными клубами и в сухом остатке получается что играют между собой государственные кланы/ корпорации и чиновники, а платит за все народ, которому от футбола в автобус тошнит.

      9
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > ARTHUR19 4 апреля 2018, 16:17

      Народ не только их огромные зарплаты оплачивает, так еще за билеты платит. Полный пипец!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 4 апреля 2018, 19:09

      Как на ТВ. За твои же деньги тебе же и лапшу вешают)))

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 4 апреля 2018, 15:56

      походу он уже присмерти

      1
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