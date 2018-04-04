Президент «Урала»: «Частными клубами мы убьем наш футбол»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал инициативу президента ЦСКА Евгения Гинера прекратить финансирование клубов России за счет бюджетных средств. Как было отмечено, в таком случае существует огромный риск полного упадка отечественного футбола.

«Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россети» – тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь «пляшем» от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока нет ажиотажа.

Сейчас футбол – социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы», – сказал Иванов.