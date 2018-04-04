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Президент «Урала»: «Частными клубами мы убьем наш футбол»

4 апреля 2018, 15:26
21

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал инициативу президента ЦСКА Евгения Гинера прекратить финансирование клубов России за счет бюджетных средств. Как было отмечено, в таком случае существует огромный риск полного упадка отечественного футбола.

«Мы видим, что компания «Аэрофлот» является спонсором ЦСКА. «Россети» – тоже. Это госкорпорации. Они теперь не могут быть спонсорами армейцев? Как Гинер это видит? Мы ведь «пляшем» от экономики и зарплат людей. Они не могут платить за билет сто евро. У нас и так пока нет ажиотажа.

Сейчас футбол – социальный проект. Ели бы давали за телевизионные права миллиард евро, тогда клубы могли бы существовать. Гинер знает все это и зачем-то говорит такие вещи. И вообще, сколько у нас частных клубов сейчас? Остальные пусть умирают что ли? Считаю, этим мы окончательно убьем наш футбол. Нужно сделать так, чтобы люди, которые вкладывают деньги в спорт, получали какие-то налоговые льготы», – сказал Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (21)
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_Marqella_
1522845936
Не уважаю этого человека...))
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BANNIKOV1970
1522846571
походу он уже присмерти
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ARTHUR19
1522847239
А так получается, что одни государственные клубы играют с другими государственными клубами и в сухом остатке получается что играют между собой государственные кланы/ корпорации и чиновники, а платит за все народ, которому от футбола в автобус тошнит.
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la verdad
1522847893
Иванов+кормушка=хорошо. Иванов - кормушка= плохо :)))
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Garrincha58
1522849837
Неужели никто не видит что Иванов простофан и дилетант лишь бы карманы набить батвой присосался к футбольной кормушке и все кто за гос. финансирование футбольных клубов это воры и преступники их пора уже сажать в Магадан и развивать там футбол
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vladimir-7
1522849969
Г.Иванов, забеспокоился, от госкормушки отрывают. Самим зарабатывать надо.
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kykyi
1522850091
Во всём цивилизованном мире клубы частные и при этом футбол отличный. А такой "государственный", скучный и не зрелищный,пусть лучше " умрёт ". Вот если станет наш футбол частным,тогда этот г-н будет бороться за деньги от тв трансляций,а не говорить " дайте миллиард",никто ему не обязан давать - заработай!
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Полная Канистра
1522851266
тырить меньше надо и зарпл. себе и чинушам урежьте тогда бы и на футбол хватило бы
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Stemtigor
1522859646
Какой футбол может умереть то как играют в Рфпл у меня вызывает только чувство отвращения. По мне не одна копейка из бюджета не должно идти на содержание этих клубов И корумпированных руководителей. Лучше пускай будет даже 5 команд чем платить за то что вызывает отвращение
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garet12222
1522937398
неужели вы думаете, что забрав деньги у футбольных клубов, эти деньги пойдут на социальные нужды, дороги, больницы и прочее? да хренушки! найдутся тысячи причин для распила! вам по 5 лет, комментаторы под этой статьёй? чего глупости пишете. какая на хрен испания, англия, германия и прочие страны с частным футболом? там в таком количестве не воруют, там страны со среднюю российскую область или республику, всё прозрачно. там налоги огромныё, но и зп, пенсии, соц выплаты велики. жители могут себе позволить на 30-70 евро билеты, а мы нет. вот и не окупятся клубы сразу. давайте сразу заберем нефтегазовые кормушки зенита и спартака, аэрофлот у цска и тд.
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