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Глеб: «У ЦСКА есть шансы выиграть Лигу Европы»

4 апреля 2018, 12:18
26

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «канонирами» в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению ветерана, московский клуб имеет шансы на победу в турнире.

«Если ЦСКА сыграет с «Арсеналом» так же, как с «Лионом», то может добиться положительного результата. Конечно, придется очень тяжело. Главное — не тушеваться, попытаться навязать свою игру, быстро переходить из обороны в атаку, подстраховывать партнера. Надо заставить соперника тоже уставать, а для этого лишить его мяча — без него сил тратится гораздо больше. Действуя вторым номером, обороняясь и делая ставку на контрвыпады, можно обжечься. Все-таки в своем чемпионате ЦСКА привык играть с позиции силы.

Считаю, у «армейцев» тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Команда опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное — чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка», — сказал Глеб.

Первый матч команд пройдет в Лондоне 5 апреля.

Источник: УЕФА
Лига Европы ЦСКА Арсенал
Комментарии (26)
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acer2003
1522833793
Шанс есть всегда и у Всех,как сложится в реале,увидим !
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Чикомас
1522834524
Пройдем Арсенал (в чем я лично не уверен) шанс будет. И реальный шанс. А сейчас нечего даже поднимать эту тему. Я лично, не буду считать трагедией даже проигрыш...Если проиграют достойно..
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DrDoom
1522834714
Шансы КРАЙНЕ МАЛЫ, иммолейт импрувед!
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FanatSerj
1522834981
не ну губу конечно катанул, понятно что шанс то есть, другое дело какой.
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Полная Канистра
1522835541
задача сверх трудновыполнимая в гостях точно крупно проиграют дома могут ничейку скатать для Арсенала это в радость будет. НО НАДЕЖДА УМИРАЕТ ПОСЛЕДНЕЙ посмотрим
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Swamp_07
1522836920
Не смотря ни на что и вопреки всему будем надеяться, верить и болеть за ЦСКА! Удачи им!
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Боцман59rus
1522837794
если сыграет, как во франции, то три получит еще в первом тайме,,, интересно, эти прогнозисты матчи вообще смотрят, или судят по счету на табло
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valdemar47
1522839292
Не смеши!!! Они и так все еврокубковые игры купили с помощью английского вора! А как их судят в Европе-Смешно смотреть!
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zico2205
1522845960
Мечтать конечно не вредно....Но надо реально смотреть на вещи....Я ставлю 60% на победу в кубке Атлетико, 20%- на Арсенал, 10 % - на Лацио, 5%- на Лейпциг....А остальным - что остается....Хотелось бы ошибиться, но думаю, что вряд ли...
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OfaZavr
1522860720
шанс есть, будем верить и поддерживать, ну и везение тоже не последнюю роль играет.
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