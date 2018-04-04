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    Глеб: «У ЦСКА есть шансы выиграть Лигу Европы»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «канонирами» в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению ветерана, московский клуб имеет шансы на победу в турнире.

    «Если ЦСКА сыграет с «Арсеналом» так же, как с «Лионом», то может добиться положительного результата. Конечно, придется очень тяжело. Главное — не тушеваться, попытаться навязать свою игру, быстро переходить из обороны в атаку, подстраховывать партнера. Надо заставить соперника тоже уставать, а для этого лишить его мяча — без него сил тратится гораздо больше. Действуя вторым номером, обороняясь и делая ставку на контрвыпады, можно обжечься. Все-таки в своем чемпионате ЦСКА привык играть с позиции силы.

    Считаю, у «армейцев» тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Команда опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное — чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка», — сказал Глеб.

    Первый матч команд пройдет в Лондоне 5 апреля.

    Источник: УЕФА

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    04.04.2018 12:18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 6 апреля 2018, 00:32

      Уже нет,к сожалению...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:50

      Удача любит настойчивых и целеустремленных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 5 апреля 2018, 08:17

      цска уже 13 лет без трофеев в европе, пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 4 апреля 2018, 22:09

      короткая скамейка это вечная проблема

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 19:52

      шанс есть, будем верить и поддерживать, ну и везение тоже не последнюю роль играет.

      6
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 4 апреля 2018, 18:51

      Как у меня в Спортлото.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 апреля 2018, 16:40

      Да Глеб прям капитан очевидность! Сейчас шансы ЦСКА выиграть Лигу Европы равняются 12,5%, впрочем как и у остальных семи команд.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 4 апреля 2018, 15:46

      Мечтать конечно не вредно....Но надо реально смотреть на вещи....Я ставлю 60% на победу в кубке Атлетико, 20%- на Арсенал, 10 % - на Лацио, 5%- на Лейпциг....А остальным - что остается....Хотелось бы ошибиться, но думаю, что вряд ли...

      2
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 4 апреля 2018, 15:14

      Болеем за ЦСКА , но объективно Арсенал им не пройти , буду рад если ошибусь !

      2
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 4 апреля 2018, 14:53

      не болею за коней, но в европе хочется чтоб они подальше проскакали, с арсеналом думаю могут пободаться. удачи

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