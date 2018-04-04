Глеб: «У ЦСКА есть шансы выиграть Лигу Европы»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб оценил шансы ЦСКА в противостоянии с «канонирами» в четвертьфинале Лиги Европы. По мнению ветерана, московский клуб имеет шансы на победу в турнире.

«Если ЦСКА сыграет с «Арсеналом» так же, как с «Лионом», то может добиться положительного результата. Конечно, придется очень тяжело. Главное — не тушеваться, попытаться навязать свою игру, быстро переходить из обороны в атаку, подстраховывать партнера. Надо заставить соперника тоже уставать, а для этого лишить его мяча — без него сил тратится гораздо больше. Действуя вторым номером, обороняясь и делая ставку на контрвыпады, можно обжечься. Все-таки в своем чемпионате ЦСКА привык играть с позиции силы.

Считаю, у «армейцев» тоже есть все шансы выиграть Лигу Европы. А почему нет? Команда опытная, не боится даже самых титулованных соперников. Главное — чтобы не было новых травм. У ЦСКА и так не слишком длинная лавка», — сказал Глеб.

Первый матч команд пройдет в Лондоне 5 апреля.