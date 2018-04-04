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    Тихонов: «В Самаре уже весна наступила, играй не хочу»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов уверен, что перенесенный кубковый матч со «Спартаком» все же состоится 4 апреля.

    Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.

    – 31 марта «Крылья» играли в Тамбове в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а в среду вам проводить матч на натуральном газоне. В этом плане у «Спартака» преимущество?

    – Да, нам непросто. И не только из-за различий в покрытии. Вы еще не учли, что в помещении после свежего воздуха сложно дышать. Да и искусственные поля у нас на базе и в тамбовском манеже неодинаковые. Приходилось все время перестраиваться.

    – Сейчас соперник не откажется выходить на поле, как было в феврале?

    – Так в Самаре уже весна наступила. На улице – семь градусов тепла. Играй не хочу.

    – В каком состоянии газон «Металлурга»?

    – Зеленого цвета. И очень ровный.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.04.2018 07:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 11:18

      И правильно что перенесли на более теплое время.Сами самарцы думаю остались не в обиде.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 апреля 2018, 11:46

      ну вот в таких условиях совсем другое дело, и правильно что тогда не стали соглашаться и мучиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 апреля 2018, 09:28

      Весна то наступила 2-3 дня назад, снега еще по колено, а земля болото! Какой тут играй не хочу (

      1
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      Рейтинг: +33442

      oyabun 4 апреля 2018, 08:51

      Надеемся на ваше гостеприимство и в плане счета )))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2018, 08:28

      Вот и хорошо.Приедем выиграем и уедем победителями.

      4
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