Тихонов: «В Самаре уже весна наступила, играй не хочу»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов уверен, что перенесенный кубковый матч со «Спартаком» все же состоится 4 апреля.

Матч 1/4 финала Кубка России «Крылья Советов» – «Спартак» состоится в среду, 4 апреля, в 17:30 по московскому времени.

– 31 марта «Крылья» играли в Тамбове в манеже, сейчас тренируются на искусственном поле, а в среду вам проводить матч на натуральном газоне. В этом плане у «Спартака» преимущество?

– Да, нам непросто. И не только из-за различий в покрытии. Вы еще не учли, что в помещении после свежего воздуха сложно дышать. Да и искусственные поля у нас на базе и в тамбовском манеже неодинаковые. Приходилось все время перестраиваться.

– Сейчас соперник не откажется выходить на поле, как было в феврале?

– Так в Самаре уже весна наступила. На улице – семь градусов тепла. Играй не хочу.

– В каком состоянии газон «Металлурга»?

– Зеленого цвета. И очень ровный.