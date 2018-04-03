Газзаев: «Стоимость телеправ на РФПЛ должна составлять не менее 400 миллионов»

Депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал, как может выглядеть статья доходов от продаж телетрансляций матчей РФПЛ. Как было отмечено, на данный момент доходы российских клубов по этой статье составляют не более 9% от общей суммы.

«Одной из главных причин тотальной убыточности российского футбола является крайне низкий доход от реализации телевизионных прав. В России эта статья приносит клубам премьер-лиги только 9% годовой прибыли, тогда как в Европе она составляет 45-55%.

Другая графа доходов – средняя выручка в игровые дни, так называемые матч-дэй – составляет в России 3%. Это тоже намного меньше, чем выручка в европейских странах, которая составляет 20-25%. Получается, что российские клубы выживают только за счет спонсоров и государственных и региональных бюджетов.

Сегодня российский футбол получает от телевизионных контрактов в 30 раз меньше, чем ведущие европейские чемпионаты. Эта сумма составляет всего 37 миллионов евро в год. Показатели других стран вы можете видеть на экране.

Такая ситуация приводит в том числе и к тому, что наши клубы становятся не конкурентоспособными на европейской арене. Из-за низких доходов они попросту не могут состязаться по суммам трансферов и размерам зарплат даже с аутсайдерами чемпионата Англии, каждый из которых в год получает от телеправ намного больше, чем вся РФПЛ вместе взятая!

При этом предпосылки для роста стоимости телевизионных прав у нас есть. Исследования показывают, что в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским или испанским и составлял около 6-7 млрд долларов, из которых примерно 40% приходилось на телевидение.

Кроме того, растет рынок российского платного телевидения, который в 2017 году составил почти 1,4 миллиарда долларов. Значит, средства есть – просто кто-то либо занимается этим непрофессионально, либо вообще не занимается.

На мой взгляд, цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не 37, а как минимум 400 миллионов долларов. А тянуться надо к 800-900 миллионам.

Уверен, что если лига будет делать качественный футбольный продукт, то непременно появятся желающие приобрести телеправа за достойную цену. И тогда ведущие клубы страны будут получать от телевидения не по 3-4 миллиона, а по 40-50 миллионов долларов за сезон. Добавьте сюда призовые от выступления в еврокубках плюс доход от дней проведения матчей – и окажется, что российские клубы могут сами себя обеспечивать», – сказал Газзаев.