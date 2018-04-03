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  • Газзаев: «Стоимость телеправ на РФПЛ должна составлять не менее 400 миллионов»

Газзаев: «Стоимость телеправ на РФПЛ должна составлять не менее 400 миллионов»

3 апреля 2018, 17:18
7

Депутат Госдумы Валерий Газзаев рассказал, как может выглядеть статья доходов от продаж телетрансляций матчей РФПЛ. Как было отмечено, на данный момент доходы российских клубов по этой статье составляют не более 9% от общей суммы.

«Одной из главных причин тотальной убыточности российского футбола является крайне низкий доход от реализации телевизионных прав. В России эта статья приносит клубам премьер-лиги только 9% годовой прибыли, тогда как в Европе она составляет 45-55%.

Другая графа доходов – средняя выручка в игровые дни, так называемые матч-дэй – составляет в России 3%. Это тоже намного меньше, чем выручка в европейских странах, которая составляет 20-25%. Получается, что российские клубы выживают только за счет спонсоров и государственных и региональных бюджетов.

Сегодня российский футбол получает от телевизионных контрактов в 30 раз меньше, чем ведущие европейские чемпионаты. Эта сумма составляет всего 37 миллионов евро в год. Показатели других стран вы можете видеть на экране.

Такая ситуация приводит в том числе и к тому, что наши клубы становятся не конкурентоспособными на европейской арене. Из-за низких доходов они попросту не могут состязаться по суммам трансферов и размерам зарплат даже с аутсайдерами чемпионата Англии, каждый из которых в год получает от телеправ намного больше, чем вся РФПЛ вместе взятая!

При этом предпосылки для роста стоимости телевизионных прав у нас есть. Исследования показывают, что в 2017 году рекламный рынок в нашей стране был сопоставим с итальянским или испанским и составлял около 6-7 млрд долларов, из которых примерно 40% приходилось на телевидение.

Кроме того, растет рынок российского платного телевидения, который в 2017 году составил почти 1,4 миллиарда долларов. Значит, средства есть – просто кто-то либо занимается этим непрофессионально, либо вообще не занимается.

На мой взгляд, цена телевизионных прав на чемпионат России должна составлять не 37, а как минимум 400 миллионов долларов. А тянуться надо к 800-900 миллионам.

Уверен, что если лига будет делать качественный футбольный продукт, то непременно появятся желающие приобрести телеправа за достойную цену. И тогда ведущие клубы страны будут получать от телевидения не по 3-4 миллиона, а по 40-50 миллионов долларов за сезон. Добавьте сюда призовые от выступления в еврокубках плюс доход от дней проведения матчей – и окажется, что российские клубы могут сами себя обеспечивать», – сказал Газзаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Газзаев Валерий
Комментарии (7)
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Shogun
1522765598
Какая телекомпашка даст 400 млн зеленых даст, если полные л...хи
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Старикан
1522767783
И все эти затраты в итоге лягут опять на наши плечи...
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la verdad
1522767868
Ничем не отличается от других депутатов :) Тупой!!! Если в России все крупные телекомпании государственные??? Права будут на деньги из бюджета страны покупаться??? Придумал план по освоению бюджета, депутат хренов????
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Asbjorn
1522774062
Сравнил Европу и нас,если поднимут цену,то весь футбол уйдет на платное тв и цены на подписку поднимут,усатому то все равно,а вот обычному народу нет,одно слово-пес
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Axe111
1522778439
Как вообще за это можно платить.Лучше не показывайте вовсе.А то бесите жестко
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zigbert
1522783525
То есть играем по крупному.
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Tostao
1522785088
Сначала повысьте уровень жизни до западной Европы, а потом жонглируйте цифрами. Похоже усатый совсем от жизни оторвался.
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