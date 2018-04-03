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  • Бывший врач «Спартака» объяснил большое количество травм в команде

Бывший врач «Спартака» объяснил большое количество травм в команде

3 апреля 2018, 15:58
6

Бывший врач «Спартака» по реабилитации Темир Ондар затронул тему высокой степени травматичности в команде по ходу нынешнего сезоне. Несколько игроков красно-белых травмировали крестообразные связки колена, в том числе и защитник сборной России Георгий Джикия.

«Повреждения крестообразных связок? В «Спартаке» у четверых такая проблема. Это зависит от ежедневной работы на тренировках. От тех врачей, кто за этим следит. Возможно, игрокам неправильно распределяют нагрузку, что и приводит к таким неожиданным неприятностям.

Тренером «Спартака» по реабилитации я был с 2009-го по 2015 год. Я следил и за основным составом, и за дублирующим, и за академией красно-белых. Изначально я был пришвартован к дублю, но затем широта моих обязанностей росла — как официальных, так и неофициальных. В конечном итоге я лечил всех, включая владельца клуба Леонида Федуна и его семью. Атмосфера в клубе меняется согласно настроению футболистов. Если наставнику удалось создать рабочий коллектив, который выигрывает, то настроение у всех хорошее. Все получают премиальные — в общем, довольны, счастливы. Если главному тренеру не удается добиться результата, клуб проигрывает, и у всех все плохо — особенно у врачей. Тренеру часто приходится оправдываться перед руководством и удобнее сказать, что было много травмированных, и поэтому все вопросы к врачам», – сказал Ондар.

Источник: Газета.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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cska-62
1522760915
А футбольные поля? На наших полях почти все игроки серии А или Ла-Лиги переломались бы за месяц-два... Играя с полной отдачей, как там принято!
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DeviDjons
1522761544
Тоже хочется врача собственного
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Burtaze
1522768488
нежные они какие то...однозначно не наш народ...пришлый народец...
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Зарема лис
1522770383
А мне кажется работать стали просто как надо, а не как раньше!!!
Ответить
zigbert
1522782874
Хотелось бы чтобы доктора в футбольных командах применяли передовые методики в своей работе.
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