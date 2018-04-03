Бывший врач «Спартака» объяснил большое количество травм в команде

Бывший врач «Спартака» по реабилитации Темир Ондар затронул тему высокой степени травматичности в команде по ходу нынешнего сезоне. Несколько игроков красно-белых травмировали крестообразные связки колена, в том числе и защитник сборной России Георгий Джикия.

«Повреждения крестообразных связок? В «Спартаке» у четверых такая проблема. Это зависит от ежедневной работы на тренировках. От тех врачей, кто за этим следит. Возможно, игрокам неправильно распределяют нагрузку, что и приводит к таким неожиданным неприятностям.

Тренером «Спартака» по реабилитации я был с 2009-го по 2015 год. Я следил и за основным составом, и за дублирующим, и за академией красно-белых. Изначально я был пришвартован к дублю, но затем широта моих обязанностей росла — как официальных, так и неофициальных. В конечном итоге я лечил всех, включая владельца клуба Леонида Федуна и его семью. Атмосфера в клубе меняется согласно настроению футболистов. Если наставнику удалось создать рабочий коллектив, который выигрывает, то настроение у всех хорошее. Все получают премиальные — в общем, довольны, счастливы. Если главному тренеру не удается добиться результата, клуб проигрывает, и у всех все плохо — особенно у врачей. Тренеру часто приходится оправдываться перед руководством и удобнее сказать, что было много травмированных, и поэтому все вопросы к врачам», – сказал Ондар.