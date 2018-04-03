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    Бывший врач «Спартака» объяснил большое количество травм в команде

    Бывший врач «Спартака» по реабилитации Темир Ондар затронул тему высокой степени травматичности в команде по ходу нынешнего сезоне. Несколько игроков красно-белых травмировали крестообразные связки колена, в том числе и защитник сборной России Георгий Джикия.

    «Повреждения крестообразных связок? В «Спартаке» у четверых такая проблема. Это зависит от ежедневной работы на тренировках. От тех врачей, кто за этим следит. Возможно, игрокам неправильно распределяют нагрузку, что и приводит к таким неожиданным неприятностям.

    Тренером «Спартака» по реабилитации я был с 2009-го по 2015 год. Я следил и за основным составом, и за дублирующим, и за академией красно-белых. Изначально я был пришвартован к дублю, но затем широта моих обязанностей росла — как официальных, так и неофициальных. В конечном итоге я лечил всех, включая владельца клуба Леонида Федуна и его семью. Атмосфера в клубе меняется согласно настроению футболистов. Если наставнику удалось создать рабочий коллектив, который выигрывает, то настроение у всех хорошее. Все получают премиальные — в общем, довольны, счастливы. Если главному тренеру не удается добиться результата, клуб проигрывает, и у всех все плохо — особенно у врачей. Тренеру часто приходится оправдываться перед руководством и удобнее сказать, что было много травмированных, и поэтому все вопросы к врачам», – сказал Ондар.

    Источник: Газета.ру

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    03.04.2018 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 22:14

      Хотелось бы чтобы доктора в футбольных командах применяли передовые методики в своей работе.

      2
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 3 апреля 2018, 18:46

      А мне кажется работать стали просто как надо, а не как раньше!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      Burtaze 3 апреля 2018, 18:14

      нежные они какие то...однозначно не наш народ...пришлый народец...

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 3 апреля 2018, 16:19

      Тоже хочется врача собственного

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 апреля 2018, 16:08

      А футбольные поля? На наших полях почти все игроки серии А или Ла-Лиги переломались бы за месяц-два... Играя с полной отдачей, как там принято!

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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy > klifS 3 апреля 2018, 16:33

      у нас даже в это время в некоторых городах поля как картофельные))

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