Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дзюба: «Три причины ухода из «Зенита»: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться»

    Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о трех причинах, по которым он вынужден был покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

    «Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть. Были непонятные разговоры, много околофутбола. Мы с ним поговорили лицом к лицу, приехал к нему в гостиницу: «Если я вас как футболист не устраиваю, тут же покину команду». Он сказал: «Нет, ты меня устраиваешь. Мне не нравятся околофутбольные вещи». Видно было, что кто-то ему что-то наговорил.

    Первая околофутбольная вещь – то, что у меня была нереальная проблема с коленом. Будто бы я не могу тренироваться, хотя при этом не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться.

    Разговоры с Манчини были в пустоту. Я хотел упереться, доказать. Никогда в жизни так не тренировался, пахал. Он мне сказал, что я должен бегать больше всех, работать больше всех. Везде старался быть первым, бегать-бегать-бегать. В итоге добирался с тренировок и прямо падал. Потом уже понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком», – сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.04.2018 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 3 апреля 2018, 16:29

      Дзюба всегда не нравился, еще со времен, когда он с Прудниковым ходили в молодых и перспективных. Но последнее время что-то в нем изменилось, и в игре стало меньше понтов, и языком чешет в тему.
      Мне кажется он еще себя покажет, если продолжит бороться.
      А о Манчини через пару месяцев забудут, хотя игрок конечно он был шикарный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons 3 апреля 2018, 16:28

      А как он Кокорина-то расслаблял? Хоть бы в двух словах обозначил, а то мысли у людей разные! Вон Вася Уткин щаз прочитает...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 3 апреля 2018, 14:44

      Весна: дерево пустило почки и заговорило. И опять все то же: я не виноват, виноват кто-то другой в моих арендах. Ну-ну, уже где-то слышали подобное.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 апреля 2018, 13:48

      Был наверное дураком------- но и сейчас это кредо с тобой не рассстаётся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 3 апреля 2018, 13:36

      "... понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком», – сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России». Кто бы сомневался? Разве умный будет топтать "розочку" клуба, воспитавшего его? И не только тогда ты "был дураком"? Народная мудрость говорит: "Пьяный протрезвеет, дурень не поумнеет". "Арсенал" твоя вершина! Есть ещё "Интер". Из Баку, который. Дерзай!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1101

      edw7777 > ЮНик 3 апреля 2018, 17:32

      Ну это уж точно неправда. Ты видео видел?... Чистая случайность: он смотрел совсем в другую сторону, не наступить просто не мог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 13:18

      Не хватает ему серьезности и не может выйти из детства.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 апреля 2018, 13:01

      А еще причина, что стоял как столб-дубина и забил всего 1 гол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 апреля 2018, 12:50

      Загубил он тебя, бед нягу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Pilottt 3 апреля 2018, 12:34

      Развелось тренеришек

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 3 апреля 2018, 12:33

      ....такова селяви, жи есть! завтра манчини сменит какой нибудь маурицио сарри и ты снова будешь в обойме...не надо плакать и кашлять....трэнэроуацца надо!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11