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  • Дзюба: «Три причины ухода из «Зенита»: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться»

Дзюба: «Три причины ухода из «Зенита»: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться»

3 апреля 2018, 11:04
29

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о трех причинах, по которым он вынужден был покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть. Были непонятные разговоры, много околофутбола. Мы с ним поговорили лицом к лицу, приехал к нему в гостиницу: «Если я вас как футболист не устраиваю, тут же покину команду». Он сказал: «Нет, ты меня устраиваешь. Мне не нравятся околофутбольные вещи». Видно было, что кто-то ему что-то наговорил.

Первая околофутбольная вещь – то, что у меня была нереальная проблема с коленом. Будто бы я не могу тренироваться, хотя при этом не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться.

Разговоры с Манчини были в пустоту. Я хотел упереться, доказать. Никогда в жизни так не тренировался, пахал. Он мне сказал, что я должен бегать больше всех, работать больше всех. Везде старался быть первым, бегать-бегать-бегать. В итоге добирался с тренировок и прямо падал. Потом уже понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком», – сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Манчини Роберто
Комментарии (29)
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insider_retro
1522743135
Когда обстановка в команде не здоровая, то всегда найдутся околофутбольные причины неудач... Артём многое понял, теперь воспринимает не на ха-ха!.. Делом надо попробовать доказать серьёзность своих намерений! Что было - то было... Надо творить будущее, но без глупостей и косяков... Взрослеть надо...
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vladimir-7
1522743296
Если уйдёт Манчини, то тебе нужно остаться в Зените, а если нет, то переходить в другой клуб и это не проблема. С таким отношением тренера к игроку, это настоящая каторга, а не тренировка и тем более не игра. Дзюба, желаю успеха.
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sochi-2013
1522744446
Парень с амбициями, а не многим это нравятся. У хорошего тренер такие добиваются многого, а те, для кого собственное эго превыше всего, пытаются от них избавиться.
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Shaitan.
1522745909
Бред конечно променять его на пародию футболиста Заболотного...
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Лфшт
1522746354
Господа. Ну не в Дзюбе тут проблема. Манчини такой уж тренер. Ему не нужны "большие" форварды. В Сити когда он был Джеко выходил по большим праздникам, да и Балотелли тоже. Ему так же купили Агуеро и он то что он взял АПЛ это просто чудо!!! Тренеришка и слабак. На сколько не люблю Зенит, но опять его просто жаль. И Луческу и Боаш, а уж тем более Спателли были на голову круче. И тут всплывает главная проблема - руководство. Менять тренеров как перчатки это не нормально. тратить 50+ миллионов в год и ничего не получать это маразм, и становится ясным что дело тут не в тренерах или футболистах. Рыба гниет в головы - мудрость на века.
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Федя Кабак
1522746980
Зато Дзюба стабильно забивает в середняке, а болотный по нулям
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OfaZavr
1522747723
какая-то правда точно есть в этих причинах.
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zigbert
1522750703
Не хватает ему серьезности и не может выйти из детства.
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ЮНик
1522751817
"... понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком», – сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России». Кто бы сомневался? Разве умный будет топтать "розочку" клуба, воспитавшего его? И не только тогда ты "был дураком"? Народная мудрость говорит: "Пьяный протрезвеет, дурень не поумнеет". "Арсенал" твоя вершина! Есть ещё "Интер". Из Баку, который. Дерзай!!!
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Полная Канистра
1522752483
Был наверное дураком------- но и сейчас это кредо с тобой не рассстаётся
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