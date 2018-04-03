Дзюба: «Три причины ухода из «Зенита»: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться»

Нападающий «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о трех причинах, по которым он вынужден был покинуть «Зенит» в зимнее трансферное окно.

«Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть. Были непонятные разговоры, много околофутбола. Мы с ним поговорили лицом к лицу, приехал к нему в гостиницу: «Если я вас как футболист не устраиваю, тут же покину команду». Он сказал: «Нет, ты меня устраиваешь. Мне не нравятся околофутбольные вещи». Видно было, что кто-то ему что-то наговорил.

Первая околофутбольная вещь – то, что у меня была нереальная проблема с коленом. Будто бы я не могу тренироваться, хотя при этом не пропустил ни одной тренировки. Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина — это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться.

Разговоры с Манчини были в пустоту. Я хотел упереться, доказать. Никогда в жизни так не тренировался, пахал. Он мне сказал, что я должен бегать больше всех, работать больше всех. Везде старался быть первым, бегать-бегать-бегать. В итоге добирался с тренировок и прямо падал. Потом уже понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком», – сказал Дзюба в эфире программы «Футбол России».