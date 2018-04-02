Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Уфа» готова отпустить Семака, если он получит предложение от «Краснодара» или другого клуба

«Уфа» готова отпустить Семака, если он получит предложение от «Краснодара» или другого клуба

2 апреля 2018, 15:37
16

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет удерживать главного тренера Сергея Семака, если его пригласит «Краснодар» или другой большой клуб. При этом руководитель подчеркнул, что «быки», уволившие сегодня Игоря Шалимова, пока не выходили с предложением по поводу 42-летнего специалиста.

- Правда, что в контракте Семака с «Уфой» прописана сумма отступных для «Зенита» 500 тысяч евро?

– Не могу сказать, что прописана такая сумма. Опция, пункт такой в контракте есть, но цифр я называть не буду.

– То есть теоретически Семак может уйти из «Уфы» по ходу этого сезона?

– Я знаю одно. Если поступит конкретное предложение от более серьезных клубов, которое устроит Сергея Богдановича, то мы не будем препятствовать. Дело же не в сумме отступных. Мы могли бы его отпустить и так. Человек же должен расти.

– Допускаете, что Семак уйдет на повышение еще до конца этого чемпионата?

– Все в теории может быть. Зачем удерживать человека, если у него появится возможность расти?

– «Краснодар», отправивший в отставку Шалимова, на вас не выходил по поводу Семака?

– Мне бы не хотелось, чтобы Семак уходил. Но если Сергей Богданович захочет работать в другой команде, я препятствовать не буду.

– «Краснодар» сделал ему предложение?

– Я не знаю. На меня никто не выходил. Я про Шалимова узнал вот только что от вас.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Краснодар Семак Сергей
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
h3LL1k
1522672959
Не хочу ни в коем случае принизить заслуги Семака , но Краснодару нужен поавторитетней тренер. (имхо)
Ответить
vladimir-7
1522674629
С. Семак не подойдёт Краснодару как тренер, хотя Галицкий всё держит под контролем, в том числе и тренера.
Ответить
insider_retro
1522674847
Как-то легко готовы отпустить... Дать тренеру возможность расти, а самим под занавес сезона остаться с вакантом... Наверняка, какие-то негласные договорённости...
Ответить
fanchik
1522677489
Что то Газизов легко всех отпускает для роста ,сами то как клуб почему не дорожат качественным тренером, чтобы подняться по выше и слегка самим "подрости"Между строк можно прочитать, для Уфы важный аргумент отступные и ни как не "маленькие", для того чтобы Семак "мог расти по газивовским раскладам"
Ответить
Полная Канистра
1522678976
мутно как то всё здесь
Ответить
portero
1522683736
или Краснодар или в Зенит , наверное Семак уйдет. Удачи Богданычу!
Ответить
OfaZavr
1522684256
Семак может и в Уфе расти если и клуб будет прогрессировать и занимать более высокие места, поэтому зря думают так легко отпускать, Уфе ведь тоже нужна стабильность и дальнейший рост.
Ответить
ruded
1522688932
было бы некрасиво кидать команду не окончив сезон и куда-то идти... если это не Зенит... хотя, Манчини еще премиальные не отбил - так что пока не уйдет)
Ответить
zigbert
1522692363
Хотелось бы что бы Семак остался в Уфе и претворил в жизнь все свои задумки.
Ответить
Константинн
1522725156
Сколько было таких примеров как с Семаком? Один год подберутся к призерам или станут ими как Ростов, а на следующий год занимают свое место в середине или ниже турнирной таблицы. Статистика Уфы в сезоне 2016\2017 22 гола за сезон! В этом - пока 26 голов за 24 игры, столько забивает в сезоне один хороший нап. Что такого сделал Семак, что его так возносят?
Ответить
Главные новости
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
1
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
7
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
31
Все новости
Все новости
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
1
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
1
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
2
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
2
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
1
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
6
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
3
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
9
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
4
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
21
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
ФотоРеакция Батракова на новость о трансфере в «Галатасарай»
Вчера, 19:35
Заявление ЦСКА по Мойзесу
Вчера, 19:24
3
«Много подводных камней»: Моссаковский – о Батракове в «Галатасарае»
Вчера, 19:15
2
Литвинов описал Барко двумя словами
Вчера, 18:38
22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+