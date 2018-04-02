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    «Уфа» готова отпустить Семака, если он получит предложение от «Краснодара» или другого клуба

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет удерживать главного тренера Сергея Семака, если его пригласит «Краснодар» или другой большой клуб. При этом руководитель подчеркнул, что «быки», уволившие сегодня Игоря Шалимова, пока не выходили с предложением по поводу 42-летнего специалиста.

    - Правда, что в контракте Семака с «Уфой» прописана сумма отступных для «Зенита» 500 тысяч евро?

    – Не могу сказать, что прописана такая сумма. Опция, пункт такой в контракте есть, но цифр я называть не буду.

    – То есть теоретически Семак может уйти из «Уфы» по ходу этого сезона?

    – Я знаю одно. Если поступит конкретное предложение от более серьезных клубов, которое устроит Сергея Богдановича, то мы не будем препятствовать. Дело же не в сумме отступных. Мы могли бы его отпустить и так. Человек же должен расти.

    – Допускаете, что Семак уйдет на повышение еще до конца этого чемпионата?

    – Все в теории может быть. Зачем удерживать человека, если у него появится возможность расти?

    – «Краснодар», отправивший в отставку Шалимова, на вас не выходил по поводу Семака?

    – Мне бы не хотелось, чтобы Семак уходил. Но если Сергей Богданович захочет работать в другой команде, я препятствовать не буду.

    – «Краснодар» сделал ему предложение?

    – Я не знаю. На меня никто не выходил. Я про Шалимова узнал вот только что от вас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.04.2018 15:37
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +351

      Константинн 3 апреля 2018, 06:12

      Сколько было таких примеров как с Семаком? Один год подберутся к призерам или станут ими как Ростов, а на следующий год занимают свое место в середине или ниже турнирной таблицы. Статистика Уфы в сезоне 20162017 22 гола за сезон! В этом - пока 26 голов за 24 игры, столько забивает в сезоне один хороший нап. Что такого сделал Семак, что его так возносят?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 21:06

      Хотелось бы что бы Семак остался в Уфе и претворил в жизнь все свои задумки.

      4
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      Рейтинг: +1320

      ruded 2 апреля 2018, 20:08

      было бы некрасиво кидать команду не окончив сезон и куда-то идти... если это не Зенит... хотя, Манчини еще премиальные не отбил - так что пока не уйдет)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 18:50

      Семак может и в Уфе расти если и клуб будет прогрессировать и занимать более высокие места, поэтому зря думают так легко отпускать, Уфе ведь тоже нужна стабильность и дальнейший рост.

      6
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      Рейтинг: +67299

      portero 2 апреля 2018, 18:42

      или Краснодар или в Зенит , наверное Семак уйдет.
      Удачи Богданычу!

      2
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      Рейтинг: +19

      Asdfrthnds 2 апреля 2018, 18:16

      Печальное будущее у "Уфы" с такой позицией ген.директора. Грубый намёк - уходи ?Чем Семак не угодил, или деньги важнее ? Думаю, болельщики "Уфы" так не считают.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 апреля 2018, 17:29

      Что Уфа в последнее время совсем не ценит своих тренеров. Сначала Ганчаренко в ЦСКА отпустили, теперь вот Семак скоро уйдёт. Не надо так.

      0
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      Рейтинг: +67299

      portero > BRO_football 2 апреля 2018, 18:43

      наверное они имеют некий доход с этого.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 апреля 2018, 17:22

      мутно как то всё здесь

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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 2 апреля 2018, 16:59

      Правильно!

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 апреля 2018, 16:58

      Что то Газизов легко всех отпускает для роста ,сами то как клуб почему не дорожат качественным тренером, чтобы подняться по выше и слегка самим "подрости"Между строк можно прочитать, для Уфы важный аргумент отступные и ни как не "маленькие", для того чтобы Семак "мог расти по газивовским раскладам"

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