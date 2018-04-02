«Уфа» готова отпустить Семака, если он получит предложение от «Краснодара» или другого клуба

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб не будет удерживать главного тренера Сергея Семака, если его пригласит «Краснодар» или другой большой клуб. При этом руководитель подчеркнул, что «быки», уволившие сегодня Игоря Шалимова, пока не выходили с предложением по поводу 42-летнего специалиста.

- Правда, что в контракте Семака с «Уфой» прописана сумма отступных для «Зенита» 500 тысяч евро?

– Не могу сказать, что прописана такая сумма. Опция, пункт такой в контракте есть, но цифр я называть не буду.

– То есть теоретически Семак может уйти из «Уфы» по ходу этого сезона?

– Я знаю одно. Если поступит конкретное предложение от более серьезных клубов, которое устроит Сергея Богдановича, то мы не будем препятствовать. Дело же не в сумме отступных. Мы могли бы его отпустить и так. Человек же должен расти.

– Допускаете, что Семак уйдет на повышение еще до конца этого чемпионата?

– Все в теории может быть. Зачем удерживать человека, если у него появится возможность расти?

– «Краснодар», отправивший в отставку Шалимова, на вас не выходил по поводу Семака?

– Мне бы не хотелось, чтобы Семак уходил. Но если Сергей Богданович захочет работать в другой команде, я препятствовать не буду.

– «Краснодар» сделал ему предложение?

– Я не знаю. На меня никто не выходил. Я про Шалимова узнал вот только что от вас.