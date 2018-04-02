Кирьяков считает, что «Спартак» станет чемпионом в нынешнем сезоне

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал своего фаворита в борьбе за титул чемпиона России нынешнего сезона. По его мнению, таковым является «Спартак», который в последних матчах добивается положительного результата при не самой хорошей игре.

– Сейчас интрига в чемпионской гонке возродилась, ведь лидер потерял очки. Отрыв от соперников был внушительным, но он сократился, что дает шанс преследователям. Кроме того, конкуренты будут играть между собой.

– Сильно удивитесь, если «Локомотив» в итоге не станет чемпионом?

– И да, и нет. Удивлюсь потому, что гандикап и календарь позволяли надеяться, что лидерство сохранится до конца турнира. Но футбол непредсказуем. Матч «Амкара» с «Локомотивом» был перенесен в Москву и, казалось, что три очка возьмут железнодорожники, но получилось не все так просто. Мне даже кажется, что если бы встреча проходила в Перми, все вышло бы по-другому. Москвичи настроились бы на борьбу иначе, не так, как дома, в тепличных условиях. А не удивлюсь потому, что когда за спиной такие конкуренты, расслабляться нельзя. Я и предполагал, что что-то должно произойти. Любая осечка и соперники этим воспользуются. Так и случилось. Становится интереснее.

– ЦСКА и «Зенит» тоже могут добраться до золотых медалей?

– Группа претендентов всегда есть. Это привычные фавориты нашего чемпионата. В данный момент в чемпионской гонке поставил бы на «Спартак». Он выигрывает сложные матчи, как со «СКА-Хабаровск» и «Тосно». Достижение результата при не самом хорошем футболе говорят, что команда однозначно будет претендовать на первое место.

После 24 туров «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, опережая «Спартак» на два очка. При этом железнодорожники имеют в своем активе на один матч меньше, чем красно-белые.