Анри – о дебютном голе Ибрагимовича в МЛС: «На такое способен только Златан!»

До сих пор показывает футбол высокого класса. А кто то уже его отправил на пенсию.
Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал дебют нападающего Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси».
Напомним, что швед забил эффектный гол спустя несколько минут после выхода на поле, а затем оформил дубль, принеся команде победу.
«Именно это был настоящий Златан. Когда мне рассказали о его голе, то я решил увидеть это своими глазами. Я сразу понял, что меня ждет нечто удивительное!
И он на самом деле меня впечатлил! Это потрясающий гол! На такое способен только Златан. Он создан для подобных вещей», – приводит слова француза Sky Sports.
Zlatan Ibrahimovic's @MLS debut goal for @LAGalaxy is a Classic.— Football Vines (@FootballVines) 1 апреля 2018 г.
COME ONNN
video: @FOXSoccer
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