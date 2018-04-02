Анри – о дебютном голе Ибрагимовича в МЛС: «На такое способен только Златан!»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал дебют нападающего Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что швед забил эффектный гол спустя несколько минут после выхода на поле, а затем оформил дубль, принеся команде победу.

«Именно это был настоящий Златан. Когда мне рассказали о его голе, то я решил увидеть это своими глазами. Я сразу понял, что меня ждет нечто удивительное!

И он на самом деле меня впечатлил! Это потрясающий гол! На такое способен только Златан. Он создан для подобных вещей», – приводит слова француза Sky Sports.