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    Анри – о дебютном голе Ибрагимовича в МЛС: «На такое способен только Златан!»

    Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал дебют нападающего Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Напомним, что швед забил эффектный гол спустя несколько минут после выхода на поле, а затем оформил дубль, принеся команде победу.

    «Именно это был настоящий Златан. Когда мне рассказали о его голе, то я решил увидеть это своими глазами. Я сразу понял, что меня ждет нечто удивительное!

    И он на самом деле меня впечатлил! Это потрясающий гол! На такое способен только Златан. Он создан для подобных вещей», – приводит слова француза Sky Sports.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 10:53
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 13:48

      До сих пор показывает футбол высокого класса. А кто то уже его отправил на пенсию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      isco2307 2 апреля 2018, 12:19

      красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 2 апреля 2018, 12:01

      Я бы даже сказал шведеально)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 2 апреля 2018, 12:00

      давааа молодец Ибра, красивый гол...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 2 апреля 2018, 11:49

      супер голлллл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 2 апреля 2018, 11:19

      Шедеврально.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 2 апреля 2018, 10:59

      Златан = бог

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 2 апреля 2018, 10:58

      Запоминающийся гол, великолепный дебют!..
      Начал завоевание СМИ!.. Не испортил бы своими неординарными заявлениями...

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