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  • Анри – о дебютном голе Ибрагимовича в МЛС: «На такое способен только Златан!»

Анри – о дебютном голе Ибрагимовича в МЛС: «На такое способен только Златан!»

2 апреля 2018, 10:53
8

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал дебют нападающего Златана Ибрагимовича за «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, что швед забил эффектный гол спустя несколько минут после выхода на поле, а затем оформил дубль, принеся команде победу.

«Именно это был настоящий Златан. Когда мне рассказали о его голе, то я решил увидеть это своими глазами. Я сразу понял, что меня ждет нечто удивительное!

И он на самом деле меня впечатлил! Это потрясающий гол! На такое способен только Златан. Он создан для подобных вещей», – приводит слова француза Sky Sports.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Анри Тьерри Ибрагимович Златан
Комментарии (8)
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insider_retro
1522655891
Запоминающийся гол, великолепный дебют!.. Начал завоевание СМИ!.. Не испортил бы своими неординарными заявлениями...
Ответить
Spartak Piter
1522655955
Златан = бог
Ответить
Prince_of_Dark
1522657154
Шедеврально.
Ответить
СашкаГуров
1522658946
супер голлллл
Ответить
_Marqella_
1522659640
давааа молодец Ибра, красивый гол...
Ответить
Lev Aleks
1522659666
Я бы даже сказал шведеально)
Ответить
isco2307
1522660775
красава
Ответить
zigbert
1522666129
До сих пор показывает футбол высокого класса. А кто то уже его отправил на пенсию.
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