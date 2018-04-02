Футболист «Альбасете» выпал с балкона третьего этажа отеля

Полузащитник «Альбасете» Пелайо вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды из-за бытовых травм. Футболист выпал с балкона третьего этажа отеля в Уэске, получив серьезные травмы. 27-летний испанец вышел на балкон отеля, разговаривая по телефону, оперся на перила и упал.

Случилось это перед выездным матчем 33-го тура испанской Сегунды с «Уэской». Пелайо отделался множественными переломами, а первую медицинскую помощь игроку до прибытия кареты скорой помощи оказали одноклубники – Рубен Миньо и Нестор Сусаета.

В данный момент футболист находится в стабильном состоянии. Его ждет длительный процесс реабилитации.

В связи с происшествием матч «Уэска» – «Альбасете», который должен был состояться 31 марта, перенесен на более поздний срок.