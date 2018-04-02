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    Футболист «Альбасете» выпал с балкона третьего этажа отеля

    Полузащитник «Альбасете» Пелайо вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды из-за бытовых травм. Футболист выпал с балкона третьего этажа отеля в Уэске, получив серьезные травмы. 27-летний испанец вышел на балкон отеля, разговаривая по телефону, оперся на перила и упал.

    Случилось это перед выездным матчем 33-го тура испанской Сегунды с «Уэской». Пелайо отделался множественными переломами, а первую медицинскую помощь игроку до прибытия кареты скорой помощи оказали одноклубники – Рубен Миньо и Нестор Сусаета.

    В данный момент футболист находится в стабильном состоянии. Его ждет длительный процесс реабилитации.

    В связи с происшествием матч «Уэска» – «Альбасете», который должен был состояться 31 марта, перенесен на более поздний срок.

    Источник: Mundodeportivo

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    02.04.2018 06:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 мая 2018, 21:12

      Очередная жертва бесконечных телефонных разговоров.
      "Выпал" из реальности))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 апреля 2018, 11:47

      как то не все понятно в данном инциденте, но видимо низкие перила оказались а он не обратил на это внимание оперся и перелетел через них.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 2 апреля 2018, 10:37

      Видать спешил на тренировку решил сократить путь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:30

      В Испании видимо ставят низкие перила из экономии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 > zigbert 2 апреля 2018, 09:53

      чтобы любовникам легче уходить было

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 2 апреля 2018, 09:22

      увидел летящий мимо балкона мяч...... и по привычке отбил головой в прыжке.... привычка - мастерство не пропьешь.....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 апреля 2018, 08:14

      Странно что не русский футболист

      1
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Axe111 2 апреля 2018, 11:38

      странно что не ты

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 апреля 2018, 07:57

      Наверное трезвый?

      2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > RedWhiteFans2 28 мая 2018, 10:01

      Конечно трезвый, нетрезвый бы сидел в баре)

      1
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