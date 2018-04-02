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  • Футболист «Альбасете» выпал с балкона третьего этажа отеля

Футболист «Альбасете» выпал с балкона третьего этажа отеля

2 апреля 2018, 06:41
10

Полузащитник «Альбасете» Пелайо вынужден будет пропустить ближайшие матчи своей команды из-за бытовых травм. Футболист выпал с балкона третьего этажа отеля в Уэске, получив серьезные травмы. 27-летний испанец вышел на балкон отеля, разговаривая по телефону, оперся на перила и упал.

Случилось это перед выездным матчем 33-го тура испанской Сегунды с «Уэской». Пелайо отделался множественными переломами, а первую медицинскую помощь игроку до прибытия кареты скорой помощи оказали одноклубники – Рубен Миньо и Нестор Сусаета.

В данный момент футболист находится в стабильном состоянии. Его ждет длительный процесс реабилитации.

В связи с происшествием матч «Уэска» – «Альбасете», который должен был состояться 31 марта, перенесен на более поздний срок.

Источник: Mundodeportivo
Испания. Сегунда Альбасете Уэска
Комментарии (10)
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RedWhiteFans2
1522645066
Наверное трезвый?
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Axe111
1522646074
Странно что не русский футболист
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пряник929
1522650135
увидел летящий мимо балкона мяч...... и по привычке отбил головой в прыжке.... привычка - мастерство не пропьешь.....
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zigbert
1522650607
В Испании видимо ставят низкие перила из экономии.
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Сержтир
1522654641
Видать спешил на тренировку решил сократить путь.
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OfaZavr
1522658826
как то не все понятно в данном инциденте, но видимо низкие перила оказались а он не обратил на это внимание оперся и перелетел через них.
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Gornostay
1526407929
Очередная жертва бесконечных телефонных разговоров. "Выпал" из реальности))
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