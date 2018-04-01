Главные новости дня. «Зенит» обыграл «Уфу» в тяжелых условиях, «Тоттенхэм» выиграл у «Челси»

«Зенит» обыграл «Уфу» в тяжелых погодных условиях.

В Самаре снегопад, но «Крылья Советов» обещают подготовить поле к матчу со «Спартаком».

The Sun: Гризманн отклонил предложение «МЮ» и согласовал переход в «Барселону» за 88 миллионов.

Хайнкес точно уйдет из «Баварии» в конце сезона.

Дани Алвес – самый титулованный игрок в истории «ПСЖ».

«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином».

«Арсенал» разгромил «Сток Сити», Обамеянг оформил дубль.

«Тоттенхэм» обыграл «Челси», дубль на счету Алли.

ЦСКА вырвал победу у «Ростова».

«Краснодар» сыграл вничью с «Анжи».