Главные новости дня. «Зенит» обыграл «Уфу» в тяжелых условиях, «Тоттенхэм» выиграл у «Челси»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 2 апреля 2018, 05:28

      ЦСКА так держать!!!Удачи в Лондоне!!!

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