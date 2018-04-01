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Главные новости дня. «Зенит» обыграл «Уфу» в тяжелых условиях, «Тоттенхэм» выиграл у «Челси»

1 апреля 2018, 21:00
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«Зенит» обыграл «Уфу» в тяжелых погодных условиях.

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«Урал» в меньшинстве сыграл вничью с «Рубином».

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«Тоттенхэм» обыграл «Челси», дубль на счету Алли.

ЦСКА вырвал победу у «Ростова».

«Краснодар» сыграл вничью с «Анжи».

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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igormaddog
1522636081
ЦСКА так держать!!!Удачи в Лондоне!!!
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