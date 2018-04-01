АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Челси», дубль на счету Алли

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник «шпор» Деле Алли.

«Челси» с 56-ю очками идет на пятом месте, «Тоттенхэм» с 64 очками занимает четвертую строчку. Команда Антонио Конте отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

Отметим, что в этом матче на 74-й минуте на поле появился форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Он восстановился от травмы голеностопа.

Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

Челси – Тоттенхэм – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Мората, 30; 1:1 – Эриксен, 45+1; 1:2 – Алли, 62; 1:3 – Алли, 66.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ