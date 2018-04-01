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    АПЛ. «Тоттенхэм» обыграл «Челси», дубль на счету Алли

    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» обыграл «Челси» со счетом 3:1. Дублем отметился полузащитник «шпор» Деле Алли.

    «Челси» с 56-ю очками идет на пятом месте, «Тоттенхэм» с 64 очками занимает четвертую строчку. Команда Антонио Конте отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 очков.

    Отметим, что в этом матче на 74-й минуте на поле появился форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Он восстановился от травмы голеностопа.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Челси – Тоттенхэм – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Мората, 30; 1:1 – Эриксен, 45+1; 1:2 – Алли, 62; 1:3 – Алли, 66.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.04.2018 19:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +67299

      portero 2 апреля 2018, 09:13

      определились команды для игры в ЛЧ , теперь Челси потерял все шансы

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 2 апреля 2018, 03:50

      Челси опять лихорадит по черному , походу опять очередного тренера сливают . Абрамовичу надо заняться оборзевшими игроками , за такие бабки пешком ходят .

      1
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 1 апреля 2018, 21:53

      Лучше бы этот матч показали, чем нашу премьер супер пупер лигу.

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 апреля 2018, 21:21

      Молодцы.За медали еще поборются.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 апреля 2018, 20:14

      по делом этому автобусу ! конте представитель стремного туринского икаруса ! никакого развития !

      0
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      ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 1 апреля 2018, 20:26

      В каждом посте о Челси однообразный комментарий от тебя дурака, который болеет за убогий клуб симулянтов. Хоть бы разнообразил чутка стилистику и подучил мат. часть про "автобус".

      2
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 1 апреля 2018, 21:03

      ооо скоморох вещаешь тут !! я знаю что такое автобус это и есть челси ! не смеши меня !

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > СуперПАВ9 2 апреля 2018, 11:39

      че пукаешь петушок? я смотрю ты герой !

      -1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 10 апреля 2018, 10:21

      Куда тебе, чурке безграмотному что-то знать? Можешь только тявкать невпопад.

      0
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      Рейтинг: +381

      Portoz 1 апреля 2018, 20:09

      Не будет у жида лиги чемпионов в следующем сезоне

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 1 апреля 2018, 20:03

      Шпоры конечно молодцы,а в Челси защити бардак,нападения хромает.

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      Рейтинг: +273

      Berikosha 1 апреля 2018, 20:00

      В отставку Канте, убирать Рюдегера, Морату, Фабрегаса,Жиру, Бакайоко точно,и конечно Куртуа

      0
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      Рейтинг: +273

      Berikosha > Berikosha 1 апреля 2018, 20:05

      Конечно не Канте а Конте

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Berikosha 1 апреля 2018, 20:14

      да просто хорош пытаться играть в этот автобус ! вчерашний день !

      -1
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