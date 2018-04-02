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Челси - Тоттенхэм

01.04.2018, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Англия. Премьер-лига, 32 тур Челси - Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
2 тур
20 августа, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 1:2 Челси
Англия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
22 апреля, суббота 19:15 Челси 4:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
20 тур
4 января, среда 23:00 Тоттенхэм 2:0 Челси
13 тур
26 ноября, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
36 тур
2 мая, понедельник 22:00 Челси 2:2 Тоттенхэм
14 тур
29 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 0:0 Челси
Англия. Кубок Лиги (2014/2015)
Финал
1 марта, воскресенье 19:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
20 тур
1 января, четверг 20:30 Тоттенхэм 5:3 Челси
14 тур
3 декабря, среда 22:45 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
8 марта, суббота 21:30 Челси 4:0 Тоттенхэм
6 тур
28 сентября, суббота 15:45 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
33 тур
8 мая, среда 22:45 Челси 2:2 Тоттенхэм
8 тур
20 октября, суббота 15:45 Тоттенхэм 2:4 Челси
Англия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
15 апреля, воскресенье 21:00 Тоттенхэм 1:5 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
30 тур
24 марта, суббота 16:45 Челси 0:0 Тоттенхэм
17 тур
22 декабря, четверг 23:59 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
35 тур
30 апреля, суббота 20:30 Челси 2:1 Тоттенхэм
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
35 тур
17 апреля, суббота 20:30 Тоттенхэм 2:1 Челси
6 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Челси 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
30 тур
21 марта, суббота 18:30 Тоттенхэм 1:0 Челси
3 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Челси 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
27 тур
19 марта, среда 23:00 Тоттенхэм 4:4 Челси
22 тур
12 января, суббота 18:00 Челси 2:0 Тоттенхэм
Кубок Английской Лиги (2007/2008)
Финал,
24 февраля, воскресенье 18:00 Челси 1:2 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 апреля 2018, 16:05

    я за Челси!!!

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 1 апреля 2018, 15:29

    давай тотенхэм раздолбай этот автобус !

    -2
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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 1 апреля 2018, 08:07

    Челси последний шанс пробиться в ЛЧ место!

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