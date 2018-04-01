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Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 01 апреля 2018
Челси
01.04.2018, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Тоттенхэм
30'
А. Мората
45+1'
К. Эриксен
62'
Д. Алли
66'
Д. Алли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Тоттенхэм
70'
Желтая карточка
Б. Дэвис
66'
ГОЛ! 1:3!
Д. Алли
62'
ГОЛ! 1:2!
Д. Алли
Пас отдал
Э. Дайер
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
В. Мозес
30'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Мусса Дембеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Кабальеро
3
Алонсо
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Фабрегас
10
Азар
11
Мозес
10
Виллиан
21
Мората
3-2-1-3-1
1
Льорис
14
Вертонген
15
Дайер
6
Санчес
2
Триппьер
4
Дэвис
8
Дембеле
9
Ламела
24
Эриксен
7
Сон
8
Алли
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Виктор Ваньяма
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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Челси
Тоттенхэм
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