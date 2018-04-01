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    Рауш: «С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением результатах сборной России.

    – С каким настроением вернулись из сборной России?

    – С нормальным, я уже привык быстро переключаться. Это наша работа.

    – Россия проиграла Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.

    – Последние четыре матча сборная провела с самыми сильными соперниками. С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед.

    – Что произошло в ночь после матча с Бразилией, когда вас с Романом Нойштедтером сфотографировали репортеры?

    – Мы просто пошли покушать.

    – А из-за чего тогда поднялся шум в прессе?

    – В полночь нам нужно было быть в гостинице, и мы опоздали. А многое из того, что тогда писали – неправда, – сказал полузащитник.

    Напомним, после игры с Бразилией (3:1) футболист вместе с Романом Нойштедтером посетил ночной клуб, за что был наказан штрафом.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.04.2018 14:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 1 апреля 2018, 17:57

      Без комментариев...

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Axe111 1 апреля 2018, 18:25

      Уважаемый! Мой комментарий был адресован Клаксвикару лично по поводу борьбы за первое место в рейтинге, ибо это мой товарищ. К Раушу отношения не имеет никакого, хотя Рауш в сборной, как и Нойштеддер, элемент явно инородный во всех смыслах.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 1 апреля 2018, 16:12

      Да вы бредите, сударь)

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 апреля 2018, 16:08

      Кем работаешь нонче?
      Пиарщиком?
      Запасной аэродром готовишь...ну ну,
      Будешь вместе с гадким Утенком кушать ходить по ночам...)

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 1 апреля 2018, 15:24

      Очень трудно сделать шаг вперёд, когда летишь вниз головой в пропасть.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара > Кlaksvikar Ittrotarselag 1 апреля 2018, 17:17

      И пусть под ногами горит трава...Ты победишь!!!!

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