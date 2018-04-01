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  • Рауш: «С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед»

Рауш: «С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед»

1 апреля 2018, 14:51
6

Защитник «Динамо» Константин Рауш поделился мнением результатах сборной России.

– С каким настроением вернулись из сборной России?

– С нормальным, я уже привык быстро переключаться. Это наша работа.

– Россия проиграла Бразилии и Франции с общим счетом 1:6.

– Последние четыре матча сборная провела с самыми сильными соперниками. С Францией была неплохая игра. Думаю, мы сделали шаг вперед.

– Что произошло в ночь после матча с Бразилией, когда вас с Романом Нойштедтером сфотографировали репортеры?

– Мы просто пошли покушать.

– А из-за чего тогда поднялся шум в прессе?

– В полночь нам нужно было быть в гостинице, и мы опоздали. А многое из того, что тогда писали – неправда, – сказал полузащитник.

Напомним, после игры с Бразилией (3:1) футболист вместе с Романом Нойштедтером посетил ночной клуб, за что был наказан штрафом.

Источник: «Советский спорт»
Россия Динамо Россия Франция Рауш Константин
Комментарии (6)
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1522585490
Очень трудно сделать шаг вперёд, когда летишь вниз головой в пропасть.
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alex1951
1522588100
Кем работаешь нонче? Пиарщиком? Запасной аэродром готовишь...ну ну, Будешь вместе с гадким Утенком кушать ходить по ночам...)
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Федя Кабак
1522588373
Да вы бредите, сударь)
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Axe111
1522594675
Без комментариев...
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