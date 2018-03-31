«Амкар» пропустил 500-й гол в чемпионате России

«Амкар» в матче 24 тура с «Локомотивом» пропустил юбилейный 500-й гол в РФПЛ. Его автором стал полузащитник железнодорожников Мануэль Фернандеш, реализовавший пенальти на 17 минуте.

Пермяки стали 11 командой, которая перешагнула отметку в пять сотен пропущенных мячей в чемпионате России. Рекорд по этому показателю принадлежит «Ростову» – 981.

Поединок «Амкар» – «Локомотив» проходит сегодня на стадионе «РЖД Арена». Встреча была перенесена в Москву из-за плохого качества поля в Перми.