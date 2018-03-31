Дзюба: «На футбольном поле я доминирую. В FIFA»

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба рассказал о том, каких успехов он добился в футбольном симуляторе FIFA. По словам футболиста, он доминирует в игре.

«На сборах время от времени играю в FIFA с младшими ребятами из команды. Джойстики во время матчей стараюсь не бросать. Один раз недавно, правда, бросил из-за негодования, когда играл против Гурама Аджоева-младшего.

Однако в целом я сдержан и фокусируюсь, ибо, как правило, я доминирую на футбольном поле. В FIFA», – цитирует Дзюбу Youtube-каналу oSporte TV.

Напомним, Дзюба перешел в «Арсенал» из «Зенита» минувшей зимой на правах аренды до конца нынешнего сезона.