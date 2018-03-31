«ПСЖ» вновь попытается приобрести Сандро ближайшим летом

«ПСЖ» решительно настроен приобрести левого защитника «Ювентуса» Алекса Сандро в летнее трансферное окно.

Как сообщила журналистка Клаудиа Гарсия, 27-летний футболист в скором времени может покинуть туринский клуб.

«Если у «ПСЖ» до сих пор нет четких идей в отношении главного тренера, то они реализуют их в плане игроков. Парижане ищут левого и центрального защитников и, возможно, нападающего, чтобы заменить Кавани, если он уйдет.

С точки зрения левого защитника приоритетом на данный момент, безусловно, является, Алекс Сандро. «ПСЖ» будет очень сильно стараться приобрести его в июне», – сказала Гарсия.

В нынешнем сезоне Сандро принял участие в 31 поединке, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Его контракт с «бьянконери» рассчитан до 2020 года.