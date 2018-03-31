Еще один россиянин взят под стражу за беспорядки во время Евро-2016

Французская полиция задержала российского болельщика, которого обвиняют в беспорядках во время чемпионата Европы-2016. Арест состоялся порядка десяти дней назад.

О сроках пребывания под стражей нашего соотечественника не сообщается. Он стал вторым россиянином, который спустя больше года с тех событий был задержан.

Напомним, что беспорядки во время Евро-2016 с участием россиян наблюдались после первого матча сборной России в Марселе, когда наша команда сыграла вничью с англичанами (1:1).