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  • Еще один россиянин взят под стражу за беспорядки во время Евро-2016

Еще один россиянин взят под стражу за беспорядки во время Евро-2016

31 марта 2018, 06:16
3

Французская полиция задержала российского болельщика, которого обвиняют в беспорядках во время чемпионата Европы-2016. Арест состоялся порядка десяти дней назад.

О сроках пребывания под стражей нашего соотечественника не сообщается. Он стал вторым россиянином, который спустя больше года с тех событий был задержан.

Напомним, что беспорядки во время Евро-2016 с участием россиян наблюдались после первого матча сборной России в Марселе, когда наша команда сыграла вничью с англичанами (1:1).

Источник: Le Figaro
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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ЮЗИК
1522469662
Англичане уже стали утомлять
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bolela_16
1522470434
а где же они его взяли?
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С@НЁК.
1522484475
Отложена до срока фанатская вражда.
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