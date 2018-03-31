Фурсенко – о стадионе «Санкт-Петербург»: «В Европе нет второй такой арены»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о домашнем стдаионе санкт-петербуржцев.

«Огромных инвестиций в клуб сейчас нет. Мы научились зарабатывать, покупая игроков и продавая. Инфраструктура у нас потрясающая. Наш стадион ругали, но сейчас в Европе нет второй такой арены. За воротами (арены) – минус 20, а внутри у нас 17 градусов тепла, люди ходят с детьми. Все счастливы. Мы пытаемся развлекать народ, чтобы люди приходили за два-три часа. Развиваем питание. Все это инвестиции в будущее.

Трансферные кампании, которые мы проводим, стали дешевле. Зарплаты у игроков меньше. Стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, нельзя шиковать. Но то, что у нас есть – это шик. Мы строим команду на десятилетнюю перспективу. Паредесу, нашему лидеру – 23 года, а не 28. А его друзья еще моложе. Мы играем вдолгую», – сказал Фурсенко.

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