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  • Фурсенко – о стадионе «Санкт-Петербург»: «В Европе нет второй такой арены»

Фурсенко – о стадионе «Санкт-Петербург»: «В Европе нет второй такой арены»

31 марта 2018, 01:38
28

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился мнением о домашнем стдаионе санкт-петербуржцев.

«Огромных инвестиций в клуб сейчас нет. Мы научились зарабатывать, покупая игроков и продавая. Инфраструктура у нас потрясающая. Наш стадион ругали, но сейчас в Европе нет второй такой арены. За воротами (арены) – минус 20, а внутри у нас 17 градусов тепла, люди ходят с детьми. Все счастливы. Мы пытаемся развлекать народ, чтобы люди приходили за два-три часа. Развиваем питание. Все это инвестиции в будущее.

Трансферные кампании, которые мы проводим, стали дешевле. Зарплаты у игроков меньше. Стараемся экономить на каждой вещи. Финансовая ситуация непростая, нельзя шиковать. Но то, что у нас есть – это шик. Мы строим команду на десятилетнюю перспективу. Паредесу, нашему лидеру – 23 года, а не 28. А его друзья еще моложе. Мы играем вдолгую», – сказал Фурсенко.

Люди жалуются на организацию матча сборной. Опять

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Фурсенко Сергей
Комментарии (28)
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Axe111
1522450072
Заткнул бы ты пасть
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deinego77@yandex.ru
1522450386
Зарплаты игроков меньше- чем у тебя что ли ? Золотой ты человек Сергей Александрович - отдохнуть тебе надо!!!!
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whitecoal
1522453162
Ещё бы за такие бабки у вас был бы херовый стадион. За эти деньги в Ростове, Саранске, Калининграде, Самаре можно было бы построить такой же стадион, а еще С десяток других сооружений: школ, больниц, детских центров и интернатов. В чем восторг? Зарыли в арену миллиарды денег, блин, а беда то, денег на трансферы не осталось, жалость то какая...
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GoLenaStop
1522458877
Колизей хорош, слов нет. Будем использовать по назначению... - ведь всё для людей сделано? Так и будет! Если на улице – минус 20, а там 17 градусов тепла, то однозначно я приду с детьми. И останусь. Болеть буду. За футбол. И на хрена переться домой, где вообще батареи отключили? Вот и правильно - развивайте горячее питание! Если на хавчик для бедуинов в Сирии хватает, значит и нам тут кашу дадут. Да, ещё туалеты с бумагой и мылом. И обязательно душ сделайте. Все это инвестиции в будущее. Скоро весь пригород будет у вас, по абонементам. Оле-оле-оле- Ха!
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ogurez89
1522468737
сейчас начнется демагогия диванных экспертов))) которые завидуют, что кто то смог спи.деть денег, а он нет))) вот от зависти и бесятся
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BRO_football
1522477529
Фурсенко немного недоговорил: ...нет такого дорого стадиона. Говорят, даже Уэмбли дешевле.
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Avaretz
1522477576
Конечно нет, нигде в мире не такого стадиона где за такие деньги построили 1 стадион
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Боцман59rus
1522478313
за такую вторую арену в любой стране всех пересадят, или пересажают,,, знания русского не позволяют выбрать
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diktatop
1522479411
ни где так профисионально не ******* денег на строительстве))) и глуб без вливаний то давно ли стал??? после 100 лямов на 2 игроков перестали вливать ха ха... и да инфраструктура есть за налоги жителей страны... а теперь взята в аренду ведь вы же бомжи сами построить...
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petrucho-spb
1522481634
Дизайн конечно впечатляет.Внутри не был. А коменты про кто сколько украл уже скучно читать.Снимаемся с негатива.Уже все всё знают.
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