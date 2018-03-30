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  • Паредес от лица аргентинских игроков «Зенита» пообещал выкладываться на матчах команды

Паредес от лица аргентинских игроков «Зенита» пообещал выкладываться на матчах команды

30 марта 2018, 21:49
8

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением об игре санкт-петербуржского клуба.

«У нас очень молодая команда, очень перспективная. Нас может ожидать большое будущее. Да, мы не все говорим по-русски, но мы сплоченный коллектив. Верю, что мы не раз еще сможем одержать победу с «Зенитом».

Хочу поблагодарить болельщиков за горячую поддержку на всех матчах, и не только на домашних. Мы всегда ощущаем вашу поддержку.

Сейчас мы переживаем не лучший момент, но мы все вместе в «Зените» должны преодолеть этот нелегкий период и двигаться вперед. От имени моих аргентинских товарищей хочу сказать, мы все обещаем выкладываться на максимум, мы все молоды, нам нужно развиваться, мы будем стремиться побеждать с командой.

За 90 минут матча происходит много моментов, единоборств. Все игроки отдаются по максимуму. Что касается меня, то мне сейчас 23 года и мне предстоит еще многому научиться, чтобы играть еще лучше», – сказал Паредес.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро
Комментарии (8)
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VVM1964
1522435944
" все обещаем выкладываться на максимум " - " а вы друзья , как не садитесь , все в музыканты не годитесь "
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Бухбух
1522436119
Паредес: "Мы все молодцы, выкладываемся по максимуму, но сил пока только хватает на игру в защите"
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raritet
1522437347
То то я и заметил, как только игра в ЛЕ-бегают хоть немного. А в РФПЛ им не интересно. Даже аутсайдеров не могут обыграть. И эти все бла -бла для идиотов. А извини, дорогой, Россия страна гениев и самых мудрых болельшиков .
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rammax fcsm
1522438281
ахахахаха... на карточку капнуло? ахахахахаха!!!
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lyudanemzorova
1522450554
Я в шоке, недавно узнала что 97% людей заражены паразитами, это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких --- https://is.gd/sy5bVv
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КЭТиК
1522467425
А до этого игроки Зенита дурака валяли.
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val-berezko
1522469250
Кто сейчас будет забивать? И вообще-человек воюет за родину,а наемники-"легионеры"-тоже воюют,но за деньги. Это разные войны!
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1bear
1522469311
...пока это их максимум...
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