Паредес от лица аргентинских игроков «Зенита» пообещал выкладываться на матчах команды

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес поделился мнением об игре санкт-петербуржского клуба.

«У нас очень молодая команда, очень перспективная. Нас может ожидать большое будущее. Да, мы не все говорим по-русски, но мы сплоченный коллектив. Верю, что мы не раз еще сможем одержать победу с «Зенитом».

Хочу поблагодарить болельщиков за горячую поддержку на всех матчах, и не только на домашних. Мы всегда ощущаем вашу поддержку.

Сейчас мы переживаем не лучший момент, но мы все вместе в «Зените» должны преодолеть этот нелегкий период и двигаться вперед. От имени моих аргентинских товарищей хочу сказать, мы все обещаем выкладываться на максимум, мы все молоды, нам нужно развиваться, мы будем стремиться побеждать с командой.

За 90 минут матча происходит много моментов, единоборств. Все игроки отдаются по максимуму. Что касается меня, то мне сейчас 23 года и мне предстоит еще многому научиться, чтобы играть еще лучше», – сказал Паредес.

«Зенит» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 39 очков в 22 турах.