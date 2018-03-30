«Эвертон» готов судиться из-за зарплаты Кумана в сборной Голландии

Юридическая служба «Эвертона» готова подать в суд на Федерацию футбола Голландии, сообщает SkySports. Предметом спора выступает зарплата бывшего главного тренера команды Рональда Кумана. Напомним, что стороны подписали трехлетний контракт в июне 2016 года. По нему специалист должен был получать 6 миллионов евро в год.

Позже контракт был досрочно разорван – в октябре прошого года. В феврале этого года специалист возглавил сборную Голландии. По условиям контракта с английской командой, в том случае, если на новом месте работы зарплата Кумана не будет превышать 10 процентов от его зарплаты в «Эвертоне», клуб должен компенсировать оставшуюся часть.

В Ливерпуле полагают, что новый контракт Кумана не превышает указанные 10 процентов, но они подозревают, что федерация и тренер вступили в сговор с целью вынудить клуб оплачивать ему зарплату.